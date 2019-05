Simeone, sobre el futuro de Griezmann: "Él nos ha dado alegría, entusiasmo y que quiere estar"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó, tras el 1-1 con el Sevilla, que Antoine Griezmann le ha dado al equipo "alegría, entusiasmo y que quiere estar", al tiempo que explicó que no son "felices por terminar segundos", pero "sí" están "contentos".

"No soy bueno en los números", contestó el técnico, preguntado por el porcentaje que podría dar a la continuidad del internacional francés el próximo curso, para después recalcar: "Le vi jugar, la manera que compitió, que se entregó, sabiendo que era el último partido (de la temporada) en el Wanda, la comunión que hubo con la gente, que saludó a la afición, cómo se compatibilizó con ellos..."

"Situaciones que son normales en un futbolista importantísimo para nosotros. Es uno de los capitanes que, a partir de la salida de Godín, pasará a ser segundo capitán. Le damos el afecto que tenemos, toda la importancia que tiene, el club ha hecho todo el esfuerzo para que esté con nosotros y él nos ha dado alegría, entusiasmo y que quiere estar", prosiguió el técnico en la rueda de prensa.

El Atlético aseguró este domingo el segundo puesto con su empate contra el Sevilla. "El partido fue muy bien entendido sobre todo el primer tiempo, donde los controlamos, estábamos cómodos en el juego, encontramos la ventaja... En el segundo tiempo se paralizó un poco el juego que estábamos teniendo, el Sevilla creció, tenía necesidades para ganar el partido, se la jugó y nosotros fuimos llevándolo, pero ya con un partido de menor calidad de juego", dijo.

"Asimismo, nos ganamos el punto que nosotros necesitábamos para terminar segundos. No somos felices por terminar segundos, sí estamos contentos, porque la gente tiene que entender que en un campeonato donde están Real Madrid y Barcelona, seguramente los mejores del mundo, nos metimos nosotros entre medias", destacó.

"Eso quizá el año que viene nos puede acercar a aspirar a algo más, pero sabiendo siempre de donde tenemos que empezar para quedar en lo máximo, que es ser campeón", insistió el técnico, tras el encuentro contra el Sevilla, en el que la afición del Wanda Metropolitano rindió tributo a Diego Godín, que jugará en el Inter.

"De a poco se empiezan a ir muchos de los futbolistas míos. Es verdad que también llevamos siete años y medio yendo para los ocho y los encontramos a todos con 26 o 27 años. Pudimos exprimirles lo mejor de cada uno de ellos. Viendo el escenario de Diego (Godín) la verdad que me alegra muchísimo, porque esto es un crecimiento de parte del club, por darle un lugar que se merece, como lo hizo con Gabi o con Fernando (Torres)", expresó.

"Habla de un crecimiento enorme de parte del club y no todos los futbolistas se pueden despedir de la manera que lo han hecho estos chicos. Había un respeto en el silencio esperando a que hable y no se iba nadie del estadio. Me pone muy contento", añadió Simeone.

El Atlético pierde para el nuevo curso a Diego Godín y Lucas Hernández y, quizá, a Filipe Luis y Juanfran Torres, que terminan contrato. "Del momento que renovamos con el Atlético siempre tuvimos en cuenta todas estas situaciones que pueden aparecer o que iban a aparecer, porque hace mucho tiempo que estamos", explicó.

"El objetivo siempre del club ha sido hacer un esfuerzo enorme por un montón de futbolistas importantísimos. Cuando no teníamos muchas posibilidades y se movía cielo y tierra para que se quedara Falcao fue un gran paso del club. Y consecuentemente, con Oblak, con Griezmann, con nosotros mismos... Siempre hay cambios. Y hay que estar preparado para resolverlos. Y por eso nos quedamos", declaró.

Y también recordó las "dificultades en el aspecto físico" en esta temporada para no repetirlas en la siguiente. "Esperamos poder resolver estas situaciones, porque claro que es una virtud y una necesidad en nuestra forma de jugar", apuntó.

"Este año, desde que empezó la temporada, que si Godín se iba o se quedaba, que si Filipe se iba o se quedaba, Lucas (fichado por el Bayern Múnich) desapareció, no está más, no sé que pasó, tuvimos que poner a Montero, a Toni Moya, a Saúl de lateral izquierdo, Costa se lesionó... Y así con todos los inconvenientes, estamos segundos. Habrá que tratar de solucionar todos estos caminos que nos llevaron a estas dificultades y posicionarnos en saber que jugamos como equipo", subrayó.