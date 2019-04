Simeone: "En el Atlético, importa la camiseta que defiendes"

APELA AL SENTIMIENTO ROJIBLANCO

El técnico del Atlético de Madrid hizo un llamamiento a la afición para que este martes llene el Calderón ante la Real Sociedad. "Es un rival duro que ha mejorado mucho en los últimos partidos. Lo más importante no es la camiseta a la que te enfrentas, si no vestir la del Atlético", explicó Simeone, que no quiso valorar las declaraciones de Cristiano tras el derbi.