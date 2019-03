Llorente y Gameiro ponen el pase de cara al Sevilla contra el Molde

El Sevilla, vigente campeón de la Europa League, ganó 3-0 en la ida de los dieciseisavos de final en el retorno a su torneo talismán tras ser eliminado de la Champions League, una goleada con la que, salvo catástrofe en Noruega, dejó virtualmente resuelta la eliminatoria ante un débil Molde.

En un partido plácido ante la endeblez del rival, que además está en plena pretemporada, los sevillistas impusieron su gran fortaleza en su estadio, donde suman ya trece triunfos seguidos entre Liga, Copa y competiciones europeas, con un doblete del redimido Fernando Llorente, al final del primer tiempo y al comienzo del segundo, y otro del francés Kevin Gameiro en el tramo final.

Volvía al Sánchez Pizjuán la competición talismán del Sevilla, que es tetracampeón y vigente ganador de la Europa League, ante un rival, el Molde, considerado propicio a priori, pero que fue la gran revelación de su fase de grupos, pues quedó primero ante equipos de fuste como el Ajax holandés, el Fenerbaçe turco y el Celtic escocés.

El Molde pasa de ser sorpresa a sorprendido

Sin el medio polaco Grzegor Krychowiak y el central argentino Nico Pareja, por lesión, ni tres laterales por decisión técnica, el brasileño Mariano Ferreira, el francés Tremoulinas y el luso Diogo, el técnico sevillista, Unai Emery, salió con las novedades del joven guardameta David Soria, por Sergio Rico, el danés Krohn-Dehli en la izquierda y Fernando Llorente arriba, en vez del galo Kevin Gameiro.

El conjunto español llevó siempre el peso del partido, salió con intensidad pero sin claridad en el juego ofensivo, con lo que apenas creó ocasiones de gol al verse obstruido por el ordenado esquema del equipo entrenado por el mítico exjugador del Manchester United Solskjaer, que llegó a la eliminatoria en plena pretemporada.

El Molde, que acabó la fase de grupos invicto fuera, presionó con criterio, no dejó huecos atrás y buscó salir rápido a la contra, su mayor virtud, con Elyounoussi, Gulbrandsen y el senegalés Diouf. La apuesta no le fue mal, pues gozó de dos opciones al inicio que no aprovecharon Elyounoussi y, sobre todo, Gulbrandsen, quien, tras un error defensivo y con Soria fuera de su portería, cogió el balón en la frontal del área, pero no acertó a rematar y despejó la zaga. Mediada esta mitad, Gulbrandsen tampoco resolvió en un contragolpe.

Doblete de Llorente en la primera parte

El Sevilla, superior técnicamente, dominó, pero se vio enredado en el tupido sistema de contención montado por Solskjaer y le faltó verticalidad y ponerle un mayor ritmo al juego, si bien el argentino Éver Banega avisó con dos intencionados tiros desde la frontal: uno salió rozando el poste izquierdo de Horvath, en el 18, y el otro lo atajó en dos tiempos, diez minutos después, el meta estadounidense. En el último cuarto de hora, Banega y Vitolo llevaron más peligro al área noruega con pases interiores y aperturas a las bandas.

Tras sendos centros de Coke y Escudero que no hallaron rematador, los sevillistas encontraron el premio al mayor dinamismo de su juego al marcar el 1-0 Fernando Llorente, a diez minutos del descanso. El delantero riojano, tras una incursión de Vitolo, batió a Horvath con un remate colocado que dio en el poste izquierdo, por dentro, y se coló en la portería.

A partir de ahí, el equipo español apretó y pudo aumentar su renta con un tiro de Llorente, sin fuerza, y un derechazo cruzado del uruguayo Cristóforo que salió fuera. En la reanudación, el Sevilla salió con brío, dispuesto a ampliar su ventaja, e insistió en sus ataques ante un Molde que bajó en su presión, vulnerable en defensa y que evidenció su falta de ritmo, al no jugar un partido oficial desde diciembre y estar en pretemporada.

Sentenció Gameiro

El bajón del Molde lo aprovecharon los locales a los 4 minutos, cuando Llorente, de nuevo, puso el 2-0 en el marcador tras recibir en el área un pase de Coke, darse la vuelta y fusilar a Horvath. Con el equipo nórdico debilitado y sin presencia arriba, salvo un balón al que no llegó Elyounoussi al despejar Soria a los 53 minutos y el posterior remate lejano de Diouf, que salió fuera, el Sevilla siguiendo cercando el área rival y pudo hacer el tercero para ir con una amplia y tranquilizadora ventaja a Noruega, el próximo jueves.

Coke, con un remate sutil por alto, mandó el balón al larguero a la hora de juego y Gameiro, que había salido por Llorente, no llegó de milagro a un centro de Escudero, pero el francés no perdonó en la siguiente acción y marcó el 3-0 de un fuerte derechazo que se coló por debajo del cuerpo de Horvath, a 18 minutos de la conclusión.

De ahí al final, con el Molde entregado, los hispalenses pudieron ampliar su goleada en varias acciones, sobre todo en una contra de Gameiro y un disparo ajustado de N'Zonzi, pero les faltó acierto, con lo que el choque acabó 3-0, una magnífica renta para la vuelta.