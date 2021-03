El Sevilla empata ante el Borussia Dortmund y cae eliminado de la Champions League

No pudo ser para el Sevilla. No hubo milagro en el Signal Iduna Park. El Sevilla ha caído eliminado tras empatar contra el Borussia Dortmund en el Siganl Iduna Park por 2-2. Los andaluces dominaron por completo la primera parte pero no consiguieron materializar ninguna oportunidad. Los locales, aprovecharon el primer acercamiento claro para adelantarse en el marcador de mano de Haaland.

El Sevilla no pudo completar la remontada, es más siempre estuvo lejos de conseguirlo en cuanto al resultado, sin embargo, la primera parte fue una exhibición de sacrificio, intensidad, movilidad de balón y fe, que sin embargo, no fueron suficientes para pasar la eliminatoria.

Haaland volvió a ser una tortura para el contrario, esta vez fue el Sevilla quien lo sufrió. El noruego no necesita entrar en contacto mucho con el balón para ser completamente decisivo en todos los partidos. El joven delantero aprovechó un error de la defensa sevillista para marcar el primer tanto tras un pase de la muerte de Reus.

El Sevilla hizo honor a su escudo

En la segunda parte, tras una revisión del VAR el árbitro pitó penalti, Bono lo paró, pero se repitió por estar adelantado, el noruego no volvió a fallar y puso la eliminatoria imposible para los visitantes. En Nesyri dio un ápice de esperanza al equipo español desde el punto de penalti, pero apenas quedaba tiempo.

Aun así los andaluces siguieron creyendo hasta el el último segundo y a falta de un minuto un cabezazo monumental de En-Nesyri puso el partido patas arriba, apenas quedaba tiempo y el Sevilla apenas pudo poner algún balón a la olla, pero los alemanes vieron en peligro la eliminatoria por un minutos tras ir ganando 5-2 la eliminatoria.

El Sevilla cae eliminado pero con la cabeza bien alta, hizo lo que se le pidió, luchó, presionó, puso intensidad, corrió y sobre todo, creyó. A veces dio la sensación que los sevillanos creían pero que la suerte y el acierto nunca les acompañó.