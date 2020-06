Setién: "Todo el mundo vio lo que pasó en Anoeta y cada uno sacará sus conclusiones"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ofreció su versión sobre la polémica arbitral en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad (1-2), una victoria que devolvió el liderato de LaLiga al equipo de Zidane.

"Hay cosas que se alejan de tus capacidades. Intentaremos hacer bien las cosas en el terreno de juego y no hay más. Unas veces uno está más contento y otras menos. Se puede considerar una injusticia, otras te benefician, pero lo que no cambia es que siempre va a haber polémica", comentó Setién.

"Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Todo el mundo vio lo que pasó en Anoeta y cada uno sacará sus conclusiones. Sobre Pique siempre me ha parecido una persona muy inteligente", explicó Setién.

"Estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato, vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas", afirmó.

El cántabro también aprovechó la rueda de prensa para zanjar las críticas sobre el juego del equipo y reiteró que el cuerpo técnico está contento "con muchas cosas que se están haciendo bien", como el hecho de que en tres partidos no hayan concedido ni un solo gol.

"En el campo del tercer clasificado hemos hecho un gran partido. No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos, porque vamos mejorando y vamos bien. Es cierto que me gustaría tener más efectividad, pero estas son circunstancias del fútbol", sentenció.