Sergio Rico ya puede hablar y escribir: "Cada día se encuentra mejor"

Sergio Rico evoluciona favorablemente tras el grave accidente que sufrió el pasado 28 de mayo en la romería del Rocío (Huelva) y Alba Silva, la mujer del portero del PSG, ha confirmado que el guardameta ya puede "hablar perfectamente" y es capaz de escribir.

"Cada día se encuentra mejor y puede él mismo escribir. Tiene que ir con paciencia. Puede hablar sin problema. Al principio le costaba más, pero ya puede hablar perfectamente", ha indicado Alba Silva a los medios a su salida del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

"Está super agradecido, pero ya te digo, todavía no sabe ni la mitad de lo que ha pasado", indicaba la mujer de Sergio Rico sobre los primeros días del portero tras salir del coma y de la UCI y pasar a planta.

Sergio Rico no recuerda nada del momento del accidente

Alba Silva ha explicado que Sergio Rico no recuerda nada de lo ocurrido el pasado 28 de mayo y de las circunstancias en las que se produjo su accidente.

"No lo recuerda, no lo recuerda. Casi mejor que no lo recuerde porque ese episodio tendremos que olvidarlo", indicaba la mujer de Sergio Rico.

El atestado policial no ha podido determinar si Sergio Rico estaba o no montado en un caballo en el momento del accidente. Además, el juez del juzgado número 2 de la Palma del Condado ha tomado la decisión de sobreseer el caso.

Alba Silva también ha indicado que Sergio Rico podría recibir el alta hospitalaria pronto, aunque ha asegurado que deben ir con calma y sin prisa.

"Ojalá. Ojalá pero todavía no nos han querido decir día exacto, estamos a la espera de algunas pruebas y bueno, con paciencia. No quiero tampoco ahora tener prisa", concluía la mujer de Sergio Rico.