El emotivo mensaje de Sergio Rico a Alba Silva tras su accidente

Alba Silva compartió en Instagram el mensaje que le escribió su marido, el portero Sergio Rico, en una pizarra: "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón".

La periodista e influencer también publicó la primera imagen del portero del Paris Saint-Germain en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de que sufriese un traumatismo craneoencefálico por un grave accidente a caballo que tuvo lugar en la romería de El Rocío el pasado 28 de mayo. Una foto en la que vemos a Rico visiblemente delgado después de más de dos meses hospitalizado.

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que estamos y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. Gracias y más gracias", escribía por su parte Alba Silva.

Intervención de un aneurisma

Sergio Rico va a ser operado próximamente de un aneurisma cerebral. El portero sevillano, que estuvo 22 días en coma inducido, seguirá ingresado y a la espera de nuevas noticias. La intervención quirúrgica del aneurisma cerebral consiste en taponarlo introduciendo un catéter desde la ingle al cerebro. En principio es una operación sin mayores complicaciones mediante radiología intervencionista.

"Sergio se encuentra bien. Gracias a Dios está muy bien y bueno, cuando los médicos lo consideren oportuno le operarán", informó su esposa. Todavía se desconoce si será en Sevilla o en París donde llevará a cabo la rehabilitación una vez reciba el alta médica.