Sergio Ramos: "Me preocupa más como español que nuestro himno no tenga letra que todo el tema de Cataluña"

El internacional español y jugador del Real Madrid Sergio Ramos ha asegurado que le preocupa más que el himno español "no tenga letra" que lo que está ocurriendo en Cataluña en los últimos meses, con la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia, aunque ha reconocido que le preocupa "la imagen que ha dado España a nivel internacional", y ha afirmado que Gerard Piqué siempre ha tenido un comportamiento "ejemplar" en la selección.

"Me preocupa más como español que nuestro himno no tenga letra que todo el tema de Cataluña. Me da envidia no poder cantar el himno en los partidos internacionales mirando al cielo", declaró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.

El central madridista reconoció que ve "poco la tele" y que cuando la ve ahora ve "banderas de Cataluña y todo eso". "De lo que yo pueda opinar sobre Cataluña nada va a cambiar. Me duele la imagen que ha dado España a nivel internacional. Juntos somos más fuertes y eso no lo va a cambiar nadie", apuntó.

"Cuesta creer que los que se quieren ir de España sean mayoría", aseveró. "Yo no me quejo de la España que hay. Me he criado en un país en el que siempre he visto patriotismo y ganas de mejorar. Soy optimista y creo que poco a poco las cosas se van a solucionar", continuó.

En todo este conflicto, el andaluz aseguró que cree "en la gente honesta y que quiere hacer el bien". "Creo que hay alguna gente que quiere hacer desde la política una España mejor y un país fuerte a nivel político", expuso.

El defensa de Camas explicó también que como capitán de la selección le preocupa "el equilibrio y la estabilidad del fútbol español". "Nos equivocamos cuando mezclamos la política con el deporte. No me gusta hablar de política, de hecho en la selección no hablamos de ello", confesó.

En este sentido, rechazó pensar en la posibilidad de que los equipos catalanes no puedan participar en las competiciones españolas. "Es complicado imaginarse una Liga sin el Barça. No me lo imagino", manifestó.

Además, el madridista salió el defensa del barcelonista Gerard Piqué, su compañero habitual en el centro de la zaga de 'la Roja', y destacó su compromiso. "Me duele que se pite a la selección. Como capitán, debo ser consciente de cada acto.

Piqué siempre que ha venido con la selección ha tenido un comportamiento ejemplar, con independencia de lo que cada uno piense", explicó. Con el barcelonés, con el que habla de "las familias, los niños" y sus "mujeres", le une una buena relación. "A día de hoy, Piqué y yo nos llevamos bastante bien; antes no teníamos relación. A medida que hemos ido madurando hemos dejado de lado cosas a las que dábamos demasiada importancia", expuso.

"Con el negocio a medias con Piqué, estamos hablando. Ya veremos si sale adelante; hay cosas interesantes y estamos intentando darle forma", señaló, confirmando la visión de negocio a la que apuntó Piqué en una comparecencia anterior.

En otro orden de cosas, Ramos confesó que le agradaría ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Me parecería un cargo muy bonito de afrontar ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Se podrían hacer muchas cosas desde la base", subrayó.

Por último, defendió la labor de la exdirectora de la selección española de fútbol, María José Claramunt, despedida hace dos semanas por estar investigada en el marco de la Operación Soule.

"De María José Claramunt hay gente que tiene una opinión equivocada, porque nos han vinculado mucho a ella y parecía que estaba más con nosotros que en el papel que realmente exigía", dijo.

"Su trabajo era muy duro, porque había que negociar con los capitanes los derechos de imagen, etc. Pero luego se hizo una buena amistad. Me duele que una amiga pase por un mal momento, independientemente del motivo por el que le hayan echado", añadió.

Ramos: "No es la primera liga en la que se remontan ocho puntos"

Ramos aseguró que se está haciendo "una bola muy grande" de la derrota de los blancos ante el Girona en Montilivi (2-1), y ha afirmado que en el club madridista va todo tan rápido que no da tiempo "ni a alegrarse ni a lamentarse mucho" tras un resultado adverso.

"Con la derrota ante el Girona, se está haciendo una bola demasiado grande, cuando LaLiga es muy larga", declaró.

"Si alguna de las tres o cuatro ocasiones que tuvimos tras el gol hubiese entrado, hubiéramos visto otro partido", añadió.

Aún así, el defensa andaluz lamentó los puntos perdidos en el campo catalán. "Cuando estás en un club como el Real Madrid, perder es muy poco agradable, y más sabiendo cómo está LaLiga, en la que no podemos dejarnos puntos en el camino. Dejarnos ayer tres puntos no es agradable", subrayó.

Sin embargo, Ramos señaló que en el Real Madrid todo va "tan deprisa" que "no da tiempo ni alegrarse ni a lamentarse mucho tras un partido".

"Cuando ganas, gana el equipo; cuando pierdes, no hay que culpar a nadie. Ayer hubo cosas buenas, pero hubo fases en las que bajamos la intensidad", manifestó.

"Cuando se pierde se habla mucho menos en la vuelta; cada uno de nosotros va en su mundo, con su música, con sus películas... El míster va viendo el partido para sacar conclusiones", confesó el de Camas.

"No es la primera liga en la que se remontan ocho puntos. Yo he remontado más puntos y hemos sido campeones. Por lo tanto tenemos que aprender de estos errores y estos fallos para que no vuelva a ocurrir e intentar sumar los máximos puntos posibles porque con esta diferencia, el Barcelona no está fallando mucho y puede que sí te cueste el título", comentó.