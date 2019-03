Sergio Ramos: "A Piqué no se le puede reprochar nada con la Selección"

El defensa de la selección española Sergio Ramos recalcó que no se puede "cambiar ahora" a Gerard Piqué, nuevamente pitado por el público español el pasado sábado en un partido con España, pero también dejó claro que los silbidos "no benefician a nadie" y que al jugador del FC Barcelona "no se le puede reprochar nada".

"Todos conocemos a Piqué y no le vamos a cambiar ni mucho menos ahora ni vamos a entrar en valoraciones de si ha estado más o menos acertado en sus últimos actos, pero aquí representamos a España y los pitos no benefician a nadie", declaró en rueda de prensa.

El de Camas recalcó que "todos" los que están en la selección quieren "hacerlo lo mejor posible" y defendió al central azulgrana en este aspecto. "A Piqué no se le puede reprochar nada", afirmó. "Cuanto antes se olvide esto, mucho mejor porque lo fomentamos", zanjó.

La gran mejoría en el juego de España

El defensa del Real Madrid se refirió a la mejoría del juego del equipo en la victoria ante Eslovaquia. "La verdad es que, aparte del resultado, sí que es verdad que volvimos a encontrarnos con el control del juego menos en los primeros diez minutos, con un dominio constante como veníamos viendo habitualmente a nuestro equipo a jugar en los últimos años", apuntó.

"Es cuestión de ir poco a poco para alcanzar la mejor forma todos los jugadores y, aunque es difícil elegir porque todos los que estamos aquí somos titulares en nuestros equipos, que vayan asumiendo su rol. Todos estamos muy cómodos y hay un magnífico clima y eso ayuda. La gente parecía que tenía ganas de esa España con esa identidad y dominio del juego y además el resultado fue favorable. Fue claramente vencedora el sábado y el objetivo es ganar aquí y dar por finalizado el pase a la Eurocopa", sentenció al respecto.

Por otro lado, Ramos reconoció que ve "feliz" en el equipo a Iker Casillas. "A mí me da mucha alegría estar con él, antes lo veía día a día y ahora es un motivo más para que te alegre venir a la selección", confesó.