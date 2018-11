Sergio Ramos da 'me gusta' a una publicación en la que se critica a Courtois, Nacho y Varane

Después del mal resultado en el Clásico y la mala actuación del Real Madrid, no han tardado en llegar los comentarios negativos y críticas a muchos de los jugadores. Muchas cuentas de fans usan las redes sociales para 'desahogarse', como la de apoyo al capitán blanco llamada @sergio_ramos_idol en Instagram.

En esa cuenta de Instagram se criticaba muy duramente a Courtois, escribiendo cosas como: "¿Él sabe que es portero o qué? Inútil…". Tampoco se libraban otros compañeros como Varane y Nacho: "La peor actuación de Nacho. Varane no sabe qué hacer después de haber sido campeón del mundo".

Los únicos que no recibían una dura reprimenda eran Marcelo y Ramos. La publicación asegura que fueron los "únicos que hicieron algo".

Pero lo más relevante de la publicación no son los comentarios que se hicieron del Clásico, sino un 'like' que no ha sentado muy bien a algunas personas. Este 'me gusta' viene desde la cuenta oficial del capitán Sergio Ramos.

Muchas personas han mostrado su malestar ante este gesto entendiéndolo como algo negativo para la imagen de unidad del equipo, y más después de todo el revuelo montado en torno a la situación que se vivía en el vestuario de los blancos.

"Ok, ya es suficiente. ¿Qué fue esto? ¿Qué? ¿Recordáis qué camiseta vestís? ¿Lo recordáis? ¿Por qué nuestro portero es Courtois? Quiero decir, ¿él sabe que es portero o qué? Inútil… Defensa horrible, simplemente horrible, oh dios mio. La peor actuación de Nacho. Varane no sabe qué hacer después de haber sido campeón del mundo. Marcelo y Ramos, los únicos que hicieron algo, aunque tuvieron errores defensivos también. ¿El centro del campo? no existía ¿Ataque? no lo encontramos. ¿El entrenador? va a ser despedido. Toda esta situación es porque los futbolistas juegan sin motivación y sin deseos de ganar. Simplemente corren por el campo. No quiero continuar o esto se va a convertir en una gran declaración con todos los problemas de este equipo".