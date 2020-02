Sergio Ramos estalla contra Hernández Hernández: "Me voy jodido; le dije que si tenía algo conmigo"

Ayer, el Real Madrid echó por tierra un liderato que le había costado sudor y sangre conseguir. Los blancos disputaban la jornada 25 de LaLiga contra el Levante en el estadio Ciudad de Valencia, y finalmente acabaron cayendo contra el equipo valenciano. Después del encuentro, el capitán del conjunto blanco quiso dar la cara, y al ser preguntado por Hernández Hernández (colegiado del encuentro), se mostró muy crítico con este.

"Al final, terminé el partido y fui hablar con él. Me voy también jodido porque es una situación personal desagradable. Que te condicione con una tarjeta en el minuto 10 después de haber sufrido un codazo y una entrada, y en un balón dividido que gano me echa amarilla, pues te da mucho que pensar", comenzó indicando el central del Real Madrid.

Después quiso recalcar el por qué de su malestar personal con Hernández Hernández. "Antes con los árbitros se podía dialogar, no digo que sean todos, pero el respeto y la educación siempre hay que tenerlos. Hay algunos árbitros a los que no se les puede decir nada, y qué menos que tengan ese respeto a los capitanes que nos acercamos para facilitarles las cosas. La arrogancia es algo que se tiene o no se tiene. Me voy jodido, le dije que si tenía algo conmigo", concluía el capitán del Real Madrid.

Después de esta derrota, el conjunto blanco tendrá que implicarse al máximo para revertir una mala situación que comenzó a fraguarse con el empate contra el Celta. Esta semana, el conjunto blanco recibe al Manchester City y al Barcelona, dos encuentros de alto nivel. Quizá pueda ser una buena prueba para que los de Zidane despejen dudas sobre una posible mala racha.