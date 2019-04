Sergio Ramos: "En el Real Madrid no hay ningún jugador imprescindible"

LANZA 'RECADOS' A BENÍTEZ

El central del Real Madrid, Sergio Ramos, ha hablado en la concentración de la selección española, con la que no podrá jugar por lesión. Ha sido claro y directo, respecto a las declaraciones de Benítez, cuando dijo que Cristiano es imprescindible. El utrerano ha respondido: "Para mí, no hay ningún jugador imprescindible, en el Real Madrid ni en ningún otro equipo". No ha sido el único 'recado' hacia su técnico.