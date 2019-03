Sergio Ramos, sobre Benítez: "Igual que se habla de mi fallo, se habla de los cambios"

"Lo que tenga que decir me lo dirá cuando me vea. Ni me molesta ni me preocupa, todos somos humanos y cometemos errores y no lo hice queriendo. Keylor hizo una gran actuación y no tuvo nada que ver en el resultado. De los errores todos aprendemos, jugadores y entrenadores", señaló Ramos a su llegada a la concentración de la selección española.

El de Camas reconoció que "los fallos" que ha cometido a lo largo de su carrera le han hecho "mejorar y aprender". "No es lo mismo otro a que falle Cristiano o yo, otros tenemos más repercusión y responsabilidad para lo bueno y lo malo, lo asumo", comentó.

"Fue un fallo de infantiles, pero no hay que darle más vueltas porque Keylor terminó parando el penalti. No me quita el sueño, me lo quita el perder dos puntos y no haber sumado tres y habernos puestos líderes. He cometido muchos errores y no será el último", sentenció al respecto.

El Calderón, "complicado"

Sobre el partido ante el Atlético, pidió sacar "conclusiones constructivas". "Hicimos una gran primera parte y tuvimos la oportunidad para ir a matar el partido y, por circunstancias, no se dio así. En la segunda parte, el Atlético apretó en los últimos quince minutos y pasamos complicaciones, nos faltó la iniciativa de los primeros minutos para intentar 'matar' el partido y aunque se hicieron cosas muy buenas, acabamos metidos muy atrás", confesó.

"El Calderón es complicado y por las circunstancias del juego y por el resultado estás pensando en que termine el partido y en vez de adelantar la línea e ir a 'matar' el partido, poco a poco, inconscientemente, vas defendiendo más y eso hizo que acabásemos empatando", agregó Ramos.

En este sentido, advirtió que Rafa Benítez debe estar preparado para las críticas. "El Real Madrid es eso, igual que se habla de mi error, se habla de los cambios de si gustaron o no. Para lo bueno o lo malo es el Real Madrid y el que no esté preparado que cambie de equipo", aseveró.

"No hay nadie imprescindible"

De todos modos, dejó claro que "cada uno es libre de decir lo que quiere" y que en el mundo del fútbol "no hay nadie imprescindible". "No es cuestión de sacar titulares en contra de mi entrenador y mucho menos del capitán", aclaró.

"Rafa es un grandísimo entrenador, con muchos conocimientos y en el fútbol empiezas con un sistema y acabas con otro por circunstancias del juego. El otro día se hicieron muchas cosas buenas", remarcó del técnico madrileño.

Forzó para jugar contra el Atlético de Madrid

Por otro lado, tampoco se quejó porque le critiquen y no se valore que jugase lesionado del hombre e infiltrado el derbi. "Soy como soy y prácticamente una lesión de cuatro semanas de recuperación y con dos y poco acabas jugando y unos lo valoran y otros no, pero no quiero medallas. Las lesiones tienen cierto tiempo de recuperación y a veces nos los saltamos por forzar para partidos de más repercusión y para eso están los médicos y los propios entrenadores para valorarlo", apuntó.

Finalmente, aunque ya no estará en la concentración de la selección, Ramos no habría tenido problemas de hablar con Gerard Piqué, con quien "ya" tuvo una charla y con el que tiene en la actualidad "una relación magnífica, "incluso mejor que en otras temporadas". "Somos dos personas muy claras que decimos prácticamente todo lo que pensamos y no hay inconveniente", aseveró.