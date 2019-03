Sergio Ramos: "No me arrepiento de mis palabras"

Sergio Ramos atendió a los medios en zona mixta tras la victora por 3-0 ante Bielorrusia. El central de Camas reconoce que se sacaron de contexto sus palabras, pero las mantiene: "No me arrepiento de mis palabras, lo que dice es una verdad".

El jugador del Real Madrid hizo hincapié en que sus declaraciones no apuntaban a ningún jugador en concreto: "Hablo en general, no he notado falta de compromiso". También tuvo palabras para su compañero Isco y para los nuevos jugadores del colectivo. "Isco marcó un golazo. La generación que viene es muy buena, mantienen el nivel alto y llegan con mucha ilusión" finalizó.