Schuster: "Ter Stegen está muy centrado y no creo que se vuelva loco por lo de Balaídos"

Bernd Schuster ha defendido al portero del F.C Barcelona Ter Stegen, que está siendo muy criticado por sus últimas actuaciones, y por la cantidad de goles que está encajando.

"Como buen alemán, Ter Stegen es un chico que está muy centrado y no creo que se vuelva loco por esto. Lo que le está pasando es mala suerte, porque le están metiendo golazos; el de Roma a Florenzi no le va a salir nunca más en su vida, el de Nolito es un golazo y luego Aspas te viene a 40 metros y cuando llega tiene frialdad para marcar", ha declarado Schuster en un acto promocional.

El técnico también ha señalado que "es un momento en el que los defensas también hacen lo suyo", en referencia al criticado rendimiento atrás de los culés en Vigo. "Ahí fue un fallo de Piqué en una jugada clara", ha comentado acerca del segundo gol local y que fue obra de Iago Aspas, para así encarrilar el triunfo celeste en la jornada 5 de la Liga BBVA.

"Los equipos que juegan tan ofensivamente, como el Barcelona, siempre tendrán estos partidos donde arriesgan demasiado. Un Barça perdiendo 2-0 fuera de casa no se conforma, sigue yendo a por el partido y da todavía al rival más posibilidades de lo que pasó luego con el 3-0. Y encima te toca ese día un Celta que es capaz de hacer mucho daño, porque tiene muy buen fútbol, muy buen contraataque y gente arriba que define muy bien", ha opinado el que fuera jugador de Barça, Real Madrid y Atlético.

Pese a todo, Schuster ha negado que el Barça vaya a acusar la goleada. "A estos equipos no les influye tanto, porque tienen capacidad de reaccionar más que cualquier otro. Si fuera otro equipo, sería un bajón importante y preocupante a tres días de un partido nuevo. Pero para ellos no, porque son jugadores que se motivan ellos mismos", ha destacado de los pupilos de Luis Enrique.

"El escudo pesa mucho, esos colores conllevan mucha responsabilidad. Y saben que en dos días tiene que volver a ponerse las pilas. Son partidos de esos que te tocan cada año y ese fue uno. También hay que dar mucho mérito al Celta de Vigo, que es el culpable de que esta derrota haya salido de esta manera", ha agregado.

"Veo más una liga de dos que de tres"

Además, el entrenador alemán ha señalado a Barça y Madrid como favoritos al título liguero. "De principio, veo que se acerca más a una Liga de dos que de tres. Porque el Madrid con Benítez va a ganar 1-0 algunos partidos que se le escapaban el año pasado, como pasó hace poco con el Granada. Aunque no sea muy bonito, es la ventaja y el cambio de este año", ha manifestado.

"La presión de ese puesto no es culpa de los periodistas, ha existido toda la vida. Yo lo he vivido como jugador cada año con mis entrenadores, cada vez que venía uno nuevo, y siempre pasa lo mismo. La exigencia del Real Madrid es insuperable", ha declarado acerca de ciertas críticas recibidas por Rafa Benítez en sus pocos meses como inquilino del banquillo en el Santiago Bernabéu.

En cambio, para el Atlético ha calificado eso como "algo diferente por su mentalidad" y el carácter de Simeone. "Su afición te perdona algo más, no te exige todos los años que estés ganando títulos. Mejor dos que uno, mejor tres que dos... y eso ayuda. Cuando su afición ve que el equipo trabaja, corre, lucha, se deja la piel y suda la camiseta, no pasa nada aunque no se gane. No exagera tanto por el resultado de ese partido ni luego a final de temporada", ha concluido.