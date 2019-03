Saúl: "Las expulsiones nos han impedido ganar"

Saúl Ñíguez, mediocentro del Atlético, lamentó haber tenido que jugar con nueve jugadores durante gran parte del choque ante el Barcelona por las expulsiones de Diego Godín y Filipe Luis, que impidieron a su equipo tener la opción de ganar el partido. "Lo peor es que hemos perdido. Queríamos los tres puntos como en cualquier partido. Se nos ha puesto difícil con la primera expulsión. Teníamos el partido ahí. Lo positivo es que con nueve hemos respondido y dado la cara", dijo el centrocampista del cuadro madrileño.

Para Saúl las expulsiones fueron la clave. Más que los goles del Barcelona, que dieron la vuelta a la ventaja que había logrado el Atlético Madrid con el tanto de Koke. "Nos hace daño todo. Necesitamos los once en el campo. Las expulsiones es lo que hace que el equipo no pueda ganar el partido. Son jugadas del partido. Un gol te lo pueden meter en cualquier momento. Con once podemos ganar a cualquiera", añadió el futbolista rojiblanco.

Saúl no quiso valorar las decisiones arbitrales: "No sabemos si son tarjetas roja o no. Cuando te dejan con uno menos es complicado y con dos menos todavía más difícil".

El Atlético aguantó el tipo y al final el Barcelona pidió la hora: "El objetivo era aguantar hemos hecho un trabajo defensivo magnífico. Y después tener alguna ocasión en un balón parado o una jugada aislada".

Saúl prefirió mirar hacia adelante: "Quedan fuerzas. Pensamos en el siguiente partido. No tenemos ningún objetivo más que ganar el próximo partido".