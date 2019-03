Sarkozy defiende a Benzema: "Valls no es el seleccionador de Francia"

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, reprochó hoy al primer ministro, Manuel Valls, que haya querido dar "lecciones de ejemplaridad" a cuenta de Karim Benzema, cuando no se conocen los detalles del procedimiento judicial contra el internacional francés y jugador del Real Madrid, bajo secreto sumarial.

"No me gustan las lecciones de ejemplaridad", señaló en una entrevista radiofónica Sarkozy, en reacción a las declaraciones de Manuel Valls, en las que sobre el caso de Karim Benzema dijo que si un deportista "no es ejemplar" no debería tener sitio en la selección francesa.

"No me gusta toda esa gente que da lecciones de ejemplaridad", repitió el presidente de Los Republicanos y jefe de la oposición conservadora. Sarkozy señaló que, en lo que en lo que concierne a la imputación de Benzema, "todo el mundo habla de cosas que no conoce, que están cubiertas por el secreto de instrucción. Se acusa, se denuncia, se destruye, se reprocha".

"Valls -añadió- se pone como estatua de la ejemplaridad. Un día habrá otros elementos. Se denunciará, se reprochará, se crucificará y luego eso pasará. Para mí eso no es el Estado de derecho". Sarkozy recordó que ni Valls ni él mismo son los seleccionadores, en alusión directa al comentario del primer ministro sobre si Benzema debe llevar la camiseta de Francia.

Y añadió que, en cuestión de ejemplaridad, el Gobierno socialista tuvo el caso del ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, "encargado de la lucha contra el fraude fiscal y al que se descubrió que tenía una cuenta escondida" en el extranjero que no declaraba.

Benzema está imputado en Francia por haber intervenido en el caso en el que dos presuntos chantajistas pidieron a su compañero de selección Mathieu Valbuena una importante cantidad de dinero a cambio de no difundir en internet un vídeo de contenido sexual en el que aparecía él con su pareja.