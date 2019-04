Sarabia responde a Joaquín: "No creo que haya chiste; no nos vamos a rebajar a ese nivel"

El chiste de Joaquín tras la eliminación del Sevilla en Europa League volvió a salir a la palestra tras el derbi sevillano. Un periodista preguntó a Sarabia si pensaba que iba a haber chiste de Joaquín después del partido y la respuesta del jugador no pudo ser más clara.

"No creo que haya. Nosotros no debemos entrar en esas cosas. Eso es totalmente extradeportivo y creo que sobra, sobraron en su día y no nos vamos a rebajar a ese nivel porque nos pondríamos a su talla", explicó Sarabia a los medios.

