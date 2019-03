Sampaoli reclama refuerzos: "Necesitamos un defensa, un medio y un delantero"

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha reclamado el fichaje de "un defensa, un medio y un finalizador", sin "olvidar la posible llegada de un portero" que palíe la baja por lesión de David Soria, "para tener más opciones" de competir en la Liga.

Tras el entrenamiento, Sampaoli ha declarado a los periodistas que "ojalá puedan llegar jugadores para potenciar este grupo", aunque ha señalado que "el club tendrá que decir si está capacitado" o "determinar qué necesidad tiene" de reforzar al plantel, tras un gasto en fichajes superior a los 50 millones de euros.

Las derrotas del Sevilla en las Supercopas de Europa y España no intranquilizan a Sampaoli, quien ha lamentado que "se valore sólo el resultado" y ha denunciado que "los medios se encargan de generar dudas que vienen de fuera y no de adentro", pese a lo cual él no está dispuesto a cambiar su "filosofía por una derrota".

Espera que no se note la fatiga acumulada

El exseleccionador chileno espera que "la fatiga no se note" en el estreno liguero ante el Espanyol, un partido para el no ha "podido recuperar a muchos jugadores" que no pudieron jugar el miércoles en Barcelona por lesión, ya que el central francés Adil Rami "sigue con molestias" y sólo el también defensor "Nico Pareja tiene opciones".

En cualquier caso, Sampaoli ha anunciado que saldrá "a buscar el partido desde el inicio con los que estén", frente a "un rival muy compacto" y ante el que se hace necesario "ser contundentes a la hora de llegar" porque su entrenador, Quique Flores, "organiza bien a sus equipos en defensa".

A pesar de no haber sumado ninguno de los dos títulos en liza en agosto, el preparador sudamericano se felicitó por haber "sacado partidos exigentes esta pretemporada", por lo que está seguro de que mañana "el plantel va a buscar contra el Espanyol un triunfo que la gente se merece".

Para Sampaoli, "el plantel ha evolucionado" más de lo que él mismo esperaba, pues "pensaba que la adaptación llevaría más tiempo" y por eso mantiene "expectativas alentadoras" de cara a una Liga en la que desea "competir con equipos que tienen plazas estipuladas" como el Real Madrid o el Barcelona.