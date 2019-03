Sampaoli: "Queremos rebelarnos ante el Real Madrid"

El entrenador argentino ha defendido que lo más importante no es ganar, sino la forma en que se hace, y que vencer "de cualquier manera" generaría "confusión" en los jugadores respecto a la idea de juego que él quiere implantar en el Sevilla. "No puedo transmitir lo que no siento. Me incomoda mucho que me dominen en un campo de juego", aseguró el exseleccionador de Chile, que mostró su apuesta por un estilo "que genere valentía y rebeldía como una necesidad".

Sampaoli se mostró satisfecho con la imagen exhibida por su equipo en los amistosos, pero reconoció que todavía falta tiempo para asimilarla del todo, aunque lo fundamental es el compromiso, sobre todo en caso de que lleguen tiempos difíciles. "Nos falta tiempo, eso no lo podemos arreglar. Lo más importante que tiene el equipo hoy en día es una gran ilusión", afirmaba.

Las sensibles ausencias que presentará mañana el Real Madrid no van a disminuir su capacidad como conjunto, sostuvo Sampaoli, que destacó que pese a no contar con jugadores tan "determinantes" como Ronaldo o Bale, el equipo blanco ha derrotado a rivales de nivel.

Sampaoli se refirió a algunos de los nuevos fichajes del Sevilla FC, como el argentino Franco Vázquez, de quien espera que sea capaz de transmitir en el club hispalense lo que ha hecho en el fútbol italiano; y Paulo Henrique Chagas 'Ganso', un jugador de los que hay pocos en el mundo, pero al que descartó para mañana por estarse aún recuperando de una lesión. Del central francés Adil Rami, que disputó la Eurocopa con su selección, resaltó que está retrasado en la preparación con respecto a sus compañeros, si bien elogió su capacidad y jerarquía, que serán muy importantes para el futuro.

Sampaoli admitió que ya está preparando la Supercopa de España contra el Barcelona, un rival que, como el Real Madrid, puede parecer "inaccesible", de ahí que la receta sea "ir a buscarlos". Tampoco escatimó en elogios para su compatriota Lionel Messi, "el mejor del mundo", un jugador que incluso como rival uno disfruta viendo dentro de la cancha. Sampaoli reiteró su compromiso e ilusión con el Sevilla, aunque no ocultó que ser seleccionador argentino ha sido su "sueño de siempre" y lamentó que la oferta de la federación de su país le llegó en un momento en que ya estaba involucrado en otro proyecto.