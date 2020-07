Salvador Illa ensalza la actitud "absolutamente respetuosa" de la afición del Real Madrid: "La gente se comportó de forma exquisita"

La preocupación que existía ante una posible aglomeración en Cibeles para celebrar el título de Liga logrado por el Real Madrid se ha convertido en un ejemplo de responsabilidad y compromiso en la lucha contra el coronavirus.

Los aficionados del Real Madrid no acudieron al mítico lugar de las celebraciones blancas, un gesto que les ha valido los elogios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Es compatible celebrar y tener conciencia de que hay un virus"

Unos elogios a los que se ha sumado el ministro de Sandidad, Salvador Illa, durante una entrevista en el programa 'Mas de Uno' de Onda Cero.

"Un titulo de liga es un acontecimiento que hay que expresar con alegría. Es compatible celebrar y tener conciencia de que hay un virus", ha señalado Illa.

"La gente se comportó de una manera exquisita y a mí esto me da esperanza porque si vamos por este camino y la gente es consciente de que si tiene síntomas no tiene que salir, no hará falta que tomemos medidas más drásticas", ha explicado el ministro de Sanidad.

Por último, Illa aseguró que no cree que pueda haber público en los estadios a partir de mes de septiembre, cuando debe comenzar la próxima temporada.

"Por lo que he hablado con los expertos, hoy diríamos que no y esperaríamos a septiembre. No hemos de correr riesgos innecesarios. Entiendo que la gente quiere ir, pero hay que tener prudencia porque eventos así pueden ser diseminadores del virus", ha advertido Illa.