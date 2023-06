Salen a la luz los audios de Robinho: "La chica estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quién soy"

El diario brasileño 'UOL' ha publicado los audios de Robinho, exjugador de Real Madrid y Milan, con sus amigos y que fueron usadas por la Fiscalía durante la investigación sobre la violación a una chica en una discoteca de Milán en 2013. Unos hechos por los que el jugador brasileño fue condenado a nueve años de prisión, una condena que no ha podido hacerse efectiva al estar Robinho em Brasil país que no extradita a sus nacionales.

En los audios, fechados en 2014, los amigos de Robinho reconocen que tuvieron sexo con la joven y el jugador llega a asegurar que la chica "estaba extremadamente borracha" y no podría reconocerle.

"Aunque me llamen para algo, no hay problema. Voy allí y digo: primero, la historia fue hace un año. Segundo, ni toqué a esa chica", asegura Robinho, quiem muestra su preocupación ante la posibilidad de que lo ocurrido trascienda a los medios.

"Yo estoy con miedo de... si no sale en la prensa está genial. Imagina: 'Los amigos de Robinho violan a una chica en Italia'. ¡Qué frase!", llega a decir Robinho.

Pese a que el futbolista no llega a reconocer los hechos, sí queda probado que hubo relación en grupo y que la mujer estaba inconsciente al haber bebido alcohol.

"Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó...", asegura Robinho.

"Tú y yo no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido...."

Uno de los amigos de Robinho muestra su sorpresa por el hecho de que la mujer se acordara de lo ocurrido pese a todo el alcohol que había bebido.

"Robinho acostándose con ella, ella chupando a Alex, es verdad tío. ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?", se pregunta un amigo del futbolista.

"Ella no me conoce, no estaba conmigo. Eso es imposible", responde Robinho.

"Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Allí, en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Yo no me acosté, tú no te acostaste. Que se jodan. Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada", afirma Robinho.

"Recuerdo que tú y yo no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza", le llega a recordar el jugador a un amigo.

Uno de los amigos le recuerda lo siguiente a Robinho: "Para porque yo vi que tú pusiste tu pene en su boca". Y el futbolista contesta: "¡Eso no es nada!. No es follar".

"Será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada"

El futbolista brasileño también llega a decir que si la mujer no ha quedado embarazado no hay problema.

"Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema. Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada", le dice Robinho a uno de los implicados en el caso.

Por último, uno de los audios más indignantes llega cuando el futbolista anima a los amigos a agredir a la mujer.

"¿Ella es idiota? ¡Le vamos a pegar! Tú le vas a dar un puñetazo y le vas a decir: "Joder, ¿qué te he hecho? ¿Te he hecho algo?", asegura Robinho.