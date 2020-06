Ryan Bennett, defensa del Wolverhampton, pide ayuda para encontrar las cuatro ruedas robadas de su coche

Ryan Bennett, futbolista inglés y defensa central del Wolverhampton Wanderers de la Premier League, se llevó una desagradable sorpresa al percatarse de que unos ladrones se había llevado las cuatro ruedas de su coche.

El propio Bennett fue quien lo contó en su cuenta de twitter con una imagen de su BMW X5 sin ruedas y con el siguiente mensaje.

"Es bueno despertar y ver que una escoria ha venido y ¡ha robado todas mis ruedas! Cualquier persona que le hayan ofrecido cuatro ruedas de un X5 con los neumáticos de Dunlop hacérmelo saber", escribió Bennett.

Nice to wake up and see some scumbag has came and taken all my wheels! Anyone get offered 4 x5 wheels with Dunlop tyres let me no! pic.twitter.com/BqzedqhFuJ