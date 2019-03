CRITICA LA DECISIÓN DEL PORTUGUÉS

La decisión de Mourinho de bajar al filial del United a Bastian Schweinsteiger no ha pasado desapercibida en su anterior club, ya que el presidente del Bayern, Rummenigge, ha irrumpido para criticar este hecho: "Cuando leí eso no daba crédito". Además, aconsejó a Schweinsteiger: "Los jugadores deberían pensárselo dos veces antes de ir a clubes que proceden de una manera tan radical con ellos cuando ya no se les quiere"