Robinho, sobre la justicia italiana que le ha condenado por una violación grupal: "Si fuese europeo..."

El ex jugador del Real Madrid, Robinho, está condenado a nueve años de prisión tras ser acusado de participar en una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán en el año 2013. Hasta este momento, todo el caso había estado paralizado, ya que los hechos ocurrieron en Italia y el ex futbolista se encontraba en su país, Brasil. Sin embargo, once años después, el Tribunal Superior de Justicia decidirá el miércoles 20 de marzo si homologa la sentencia italiana.

Acusa de "racista" a la justicia italiana

Ante esta novedad, el brasileño no se ha quedado callado. En sus redes sociales ha decidido hablar y publicar las pruebas que, según él, evidencian que es inocente: "Todas las pruebas están aquí, la verdad está aquí, demuestran que fui condenado injustamente", expresa el brasileño. Además, no ha dudado en acusar a la justicia italiana de "racista" y de haber cometido durante su juicio "errores flagrantes y graves". Uno de esos errores los atribuye a su color de piel: "Tengo la absoluta certeza que si fuese con un europeo, con un blanco, el juicio hubiera sido totalmente diferente", expresa el acusado. Pero no ha sido lo único que ha dicho, ya que ha seguido hablando y ha protestado que "las personas que le juzgaron no quisieron darle voz a un negro que estaba tratando de defenderse".

"Las relaciones fueron consentidas"

Así pues, también ha intentado mostrar a través de capturas y varios documentos que "él no fue quien tomó la iniciativa" y ha reiterado que "las relaciones fueron consentidas". Asimismo, el ex jugador ha ido más allá y ha afirmado lo siguiente: "No hubo nada de violencia, ni abusé, ni le pegué. No le pegué ni utilicé la fuerza, nunca haría eso...".

Futuro incierto

El miércoles 20 de marzo se sabrá qué ocurre finalmente con Robinho, quién ha mostrado estar tranquilo con sus actos en todo momento. "Quien comete un crimen de esa magnitud debe pagar y tiene que tener el derecho a defenderse, pero no fue mi caso", concluye el futbolista.

