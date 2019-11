Robert Moreno, presentado ante los medios como "seleccionador nacional"

El exseleccionador nacional Robert Moreno ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que el catalán no ha aceptado preguntas por parte de los periodistas.

El momento más curioso ha llegado antes incluso de que Moreno tomara la palabra: el catalán ha sido presentado como "seleccionar nacional" ante los medios. ¿Lapsus o pequeño dardo a Luis Enrique?

El técnico catalán ha respondido a las duras acusaciones que Luis Enrique emitió el miércoles en su presentación como nuevo entrenador de la Selección Española, en la que calificó a Moreno de "desleal" y de tener una "ambición desmedida".

El catalán ha sido claro con lo ocurrido y ha iniciado la comparecencia asegurando que tras las palabras de Luis Enrique faltaban las piezas de su puzzle.

Moreno ha dicho que a día de hoy desconoce el motivo por el que el actual entrenador de la Selección Española no quiere contar con su presencia en el staff. "A día de hoy no sé por qué no quiere que esté con él y no sé si lo sabré", ha explicado.