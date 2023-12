El revelador dato que demuestra la tremenda fragilidad defensiva del Barça de Xavi

La palabra 'crisis' volvió a sonar con mucha fuerza tras la goleada del Girona al Barça este domingo en Montjuic (2-4). Los de Míchel dieron una lección futbolística y de efectividad a un Barcelona sorprendentemente permisivo en defensa que pudo encajar incluso uno o dos goles más.

Una preocupante fragilidad defensiva

Olvidándonos de si los culés están en crisis o no, lo que no tiene discusión alguna es que la fragilidad atrás es más que evidente, y no hay más que remitirse a los datos para vislumbrar el gran problema de los de Xavi esta temporada respecto a la anterior, en la que se coronaron campeones de Liga y Supercopa de España.

2 goles menos que en toda la Liga pasada

Este pasado domingo el Barcelona encajó cuatro goles ante el Girona, lo que supone que los azulgranas ya han encajado 18 dianas en tan solo 16 partidos de Liga. La comparación es tan sencilla como inevitable ya que la campaña pasada recibieron tan solo 20 en 38 jornadas.

Las estadísticas a veces hablan por sí solas y esta es una de esas ocasiones. La primera vuelta de la Liga todavía no ha terminado (quedan tres partidos) y el Barça ya ha encajado el 90% de los tantos de la 2022-2023, hablando siempre de la competición doméstica. Para contrarrestar esto se necesita una gran efectividad goleadora que los azulgrana, de momento, carecen por completo. Y es que no son pocos los partidos en los que el conjunto de Xavi perdona la sentencia o tira por la borda más de tres o cuatro ocasiones claras.

Mestalla, Almería en casa y Las Palmas para terminar la primera vuelta

La dura derrota en casa ante el Girona deja al Barça a 7 puntos de los de Míchel y a 5 del Real Madrid. Además, tendrán que visitar Mestalla para jugar ante el Valencia este fin de semana y después recibirán al Almería (colista) y visitar Las Palmas para enfrentarse a un equipo que ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos como local.