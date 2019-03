Retiran el carné de conducir a Balotelli por exceso de velocidad

Al poco tiempo de llegar el delantero italiano ya ha sido noticia y no por su fútbol en el AC Milan, sino por otra de sus fechorías. Mario Balotelli regresó al equipo italiano con ciertas condiciones, basadas en un código disciplinario para tratar de regular su mala conducta. Sin embargo, el futbolista a los pocos días ha sido sancionado con la retirada del permiso de conducir por exceso de velocidad, según informa el diario Giornale di Brescia.

Según informa la prensa italiana Mario Balotelli fue multado por exceso de velocidad. La policia local italiana lo paró cuando circulaba por una calle de Brescia a 90 kilómetros por hora, cuando el limite está establecido en 50. "Lo siento. No me he dado cuenta", dijo el jugador a los agentes, según el periódico italiano.