Real Madrid - Valladolid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Real Madrid de Carlo Ancelotti se estrenará esta temporada en el estadio Santiago Bernabéu ante el Valladolid, recién ascendido, en un partido esperado por todos los madridistas por la esperada y calurosa bienvenida que se le ofrecerá al flamante fichaje de Florentino Pérez, Kylian Mbappé.

Pinchazo en Mallorca

El actual campeón de Liga, eso sí, no podrá fallar ante su público después del decepcionante tropiezo ante el Mallorca en San Moix en el primer partido en esta competición. Los blancos llegaron al duelo después de ganar cómodamente la Supercopa de Europa ante el Atalanta y tras adelantarse pronto con un tanto de Rodrygo en el 13 se relajaron y no pudieron reponerse al gol de Muriqi en la segunda (1-1).

Mbappé se presenta en el Bernabéu

Por esa razón, el encuentro de esta tarde en el Santiago Bernabéu será una prueba para el equipo de Carletto, que necesita ganar, convencer y hacer disfrutar a unos aficionados que gozaron de una temporada espectacular el año pasado (Liga, Supercopa de España y Champions). No obstante, el gran protagonista será el francés Kylian Mbappé, que jugará con la elástica blanca en el Bernabéu por primera vez en su vida. El ex del PSG sueña con marcar ante su nueva afición, pero de ser así no sería su estreno como goleador blanco ya que anotó el segundo tanto de su equipo en la final de la Supercopa de Europa. Los fans merengues no podrán disfrutar de la BMV (Bellingham, lesionado; Mbappé y Vinicius).

El Valladolid, por su parte, afrontará el partido sin ninguna presión al ser un equipo recién ascendido, y más tras haber cumplido en la primera jornada (ganó 1-0 al Espanyol en Zorrilla). Los de Pucela no tienen un gran recuerdo de sus visitas al Bernabéu, donde no ganan desde el año 2000. Desde entonces, 14 partidos, 11 derrotas y 3 empates.

Bajas para el partido de hoy

Los madrileños son los que no podrán contar con algunos de sus mejores jugadores para el duelo liguero de hoy, serán baja Alaba, Mendy (por sanción), Camavinga y Bellingham, recientemente lesionado; Vallejo es duda por un golpe. En el conjunto visitante solo hay una ausencia, la del marroquí Anuar.

Alineaciones de Real Madrid y Valladolid

Estas son las posibles alineaciones del equipo madrileño y vallisoletano para el partido de hoy:

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Valladolid: Hein, Pérez, Sánchez, Boyombo, Rosa, Amallah, Cömert, Pérez, Ndiaye, Moro y Sylla.

Horario y dónde ver el Real Madrid-Valladolid

El partido de la segunda jornada de LaLiga 2024-2025 entre Real Madrid y Valladolid se disputará este domingo 25 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu a las 17:00 y podrás seguir la narración del encuentro en directo en la web de Antena 3 Deportes con la última hora, la mejor previa, los onces oficiales y el resultado.

