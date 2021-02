El Real Madrid remonta al Huesca con un doblete de Varane y sigue en la lucha por la Liga (1-2)

El Real Madrid afrontaba el partido en el Alcoraz con más urgencia y presión que nunca. Tras la rueda de prensa de Zidane de ayer después de los malos resultados del equipo en las últimas semanas, sus jugadores no podían fallar hoy.

Los blancos no optaban a otro resultado que no fuera la victoria si querían seguir peleando por la Liga Santander. A pesar de las inumerables bajas de los blancos, contando con la de Ramos y Hazard, no se podían permitir otro resultado. Los oscenses, por su parte, necesitaban sumar para empezar a salir del agujero del descenso.

En la siesta. Es lo que pareció cuando el Madrid saltó al terreno de juego. Los pupilos de Zidane salieron con poca intensidad, fallando pases, con apenas movilidad en los despliegues defensivos. El Huesca no tardó mucho en en meter miedo a los visitantes, Rafa Mir estuvo en todas las luchas, haciendo de referencia para los azulgranas.

Las ocasiones en la primera parte brillaron por su ausencia, a medida que pasaban los minutos ambos equipos iban encontrando su juego pero los porteros apenas tuvieron protagonismo. Sin embargo, los primeros 15 minutos de la segunda parte fueron un vendaval de ocasiones.

Varane, un invitado inesperado

A los pocos minutos el Huesca se puso por delante con un gol descomunal de Javi Galán que entró por la escuadra. Al Madrid le entraron las prisas, y ya tenía que anotar dos goles como mínimo si quería llevarse el partido.

No obstante, los de Zidane, aunque no cuajaron su mejor partido, tuvieron buenas ocasiones en la segunda parte gracias a las internadas de Asensio y Vinicius. Benzema, como siempre, fue el enlace entre medio y ataque, pero el invitado que no se esperaba a nadie partía desde la defensa madridista.

Varane, que llevaba un año sin anotar un gol, aprovechó el rechaze en el palo de Benzema tras una falta y puso la cabeza para empatar el partido. El Madrid ya estaba volcado y era cuestión de tiempo y algo de buena suerte para que se terminara llevando los 3 puntos.

En el minuto 84 llegó ese momento tras otra jugada a balón parado, tras un centro de Kroos que remató Casemiro y paró el portero le volvió a lllegar la pelota a Varane, que remató con la izquierda a puerta vacía. El zaguero francés dio 3 puntos al Madrid que calman las aguas y como dice Zidane, permite al Madrid seguir luchando por la Liga Santander.