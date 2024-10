Lille - Real Madrid: alineaciones oficiales y partido de hoy de la Champions League, en directo

El Real Madrid visita al Lille en la segunda jornada de este nuevo formato de la Champions League. Los blancos se estrenan como visitantes tras imponerse al Stuttgart 3-1 en su debut en la competición europea y apenas unos días después del polémico derbi en el Metropolitano (1-1).

Una previa 'manchada' por el polémico derbi

Apenas ha habido previa de este Lille-Real Madrid en cuanto a lo que análisis futbolístico se refiere, todas las miradas, portadas y debates se han centrado en la resaca del derbi madrileño que terminó en empate y que se tuvo que suspender durante 17 minutos por el lanzamiento de objetos (mecheros y bolsas) a Thibaut Courtois por parte de algunos radicales.

Tras los análisis, las declaraciones de los protagonistas e incluso un 'cruce' de declaraciones entre Ancelotti y Simeone, ambos conjuntos madrileños volverán esta noche a la competición (el Atleti visita al Benfica en Lisboa).

El Real Madrid, por su parte, visitará al Lille en un encuentro inédito en la historia. Los merengues buscarán su segunda victoria en Champions tras vencer 3-1 al Stuttgart en la primera jornada y enlazar 5 victorias consecutivas antes del empate en el derbi capitalino. No obstante, la asignatura pendiente del Madrid en lo que llevamos de temporada está fuera del Bernabéu, y es que solo ha podido ganar 1 de los 4 partidos como visitante en la Liga (empató ante Mallorca, Las Palmas y Atlético, solo ganó a la Real Sociedad).

Ausencias destacadas en ambos equipos

El equipo francés perdió en su debut en Europa ante el Sporting en Lisboa y necesita sumar si no quiere empezar a meterse en problemas. Los galos llegarán al duelo después de golear a Le Havre (0-3) pero antes habían caído en cinco de los últimos seis encuentros. Además, el técnico Genesio cuenta con seis bajas muy delicadas: Umtiti, Gomes, Ismaily, Haraldsson, Mukau y Ethan Mbappé. El Madrid no podrá contar con Alaba, Ceballos, Brahim Díaz y Courtois, lesionado el pasado domingo. El Lille sí que se aferra a un dato positivo: no ha perdido ninguno de los últimos 8 encuentros como local en competiciones europeas (7 victorias y 1 empate).

Alineaciones oficiales del Lille-Real Madrid

Lille : Chevalier; Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Bouaddi, Andre Gomes; Zhegrova, Sahraoui y David.

: Chevalier; Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Bouaddi, Andre Gomes; Zhegrova, Sahraoui y David. Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Endrick y Vinicius.

Sigue el partido en directo

Recuerda que puedes seguir en directo la narración del partido de la Champions League entre Lille y Real Madrid en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en vivo y la última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com