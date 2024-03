Real Madrid - Leipzig: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Real Madrid, líder de la Liga, buscará este miércoles su pase a los 1/4 de final de la Champions League por cuarta temporada consecutiva. Para eso tendrá que saber jugar con el resultado favorable de la ida que cosechó en el Red Bull Arena (0-1) gracias a un golazo de Brahim en el minuto 48.

Esta vez el Santiago Bernabéu dictará sentencia, un estadio en el que los blancos todavía no han perdido ningún partido en lo que llevamos de temporada (16 encuentros, 14 victorias y 2 empates). Los de Ancelotti tendrían que caer en los 90 minutos para no pasar a cuartos de final. Los alemanes, por su parte, se han impuesto en 9 de los 18 duelos que han disputado fuera de su estadio (7 derrotas y 2 empates).

Eso sí, el Madrid llegará al partido habiendo empatado dos de sus últimos tres partidos (ante Rayo y Valencia), mientras que el Leipzig sigue siendo muy irregular (2 victorias, 2 derrotas y 1 empate en sus últimos cinco).

Bajas en ambos equipos

Afortunadamente no habrá muchas ausencias en ningún equipo, en los locales no estarán disponibles dos de los jugadores con lesión grave (Militao y Alaba), este primero, junto a a Courtois, que está en la convocatoria, están relativamente cerca de volver, y en los alemanes no podrán jugar ni Simakan ni Klostermann.

Como dato curioso, los blancos no caen en octavos desde la temporada 2019-2020 cuando lo hicieron ante el Manchester City por un resultado global de 2-4. Además, si Bellingham y Camavinga ven una tarjeta amarilla no podrían disputar la ida de cuartos en el caso de que su equipo se clasificara.

Posibles onces de Real Madrid y Leipzig

Estas podrían ser las alineaciones para el partido de hoy:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrygo. RB Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Lukeba, Orban, Raum, Simons, Haidara, Seiwald, Olmo, Sesko y Baumgartner.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Leipzig

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará en el Santiago Bernabéu este miércoles 6 de marzo de 2024 a las 21:00 en España y podrás seguir el encuentro en directo en Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, la última hora, los onces oficiales, el resultado y todo lo que ocurra en el duelo de Champions.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com