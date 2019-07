El Real Madrid se medirá ante el Bayern de Múnich en la noche del sábado al domingo a las 2:00 de la madrugada hora española en el NRG Stadium de Houston en Texas (Estados Unidos), siendo su primer partido de la temporada 2019-20. El encuentro de podrá seguir en Real Madrid TV y en #Vamos.

Con la posible llegada de Pogba, las dudas sobre la continuación de Bale y la presencia de Hazard como uno más dentro de la plantilla, el equipo blanco buscará empezar con el pie derecho la temporada a las órdenes de Zinedine Zidane y frente al equipo alemán, campeón de la Bundesliga a las órdenes de Niko Kovac.

El técnico se mostraba orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores en la rueda de prensa previa al encuentro: "Sabemos que físicamente nos falta algo. Los partidos sirven para llegar bien a la temporada. Estoy feliz, hemos trabajado muy bien y veníamos para eso. Lo más importante en pretemporada es trabajar", apuntaba.

Sobre el campo se podrá ver a las nuevas incorporaciones del conjunto blanco, como Hazard, Rodrygo, Jovic o Mendy, quienes se han adaptado al equipo con rapidez, no para asombro de su entrador, pero sí para su felicidad: "Estoy muy contento, no voy a decir sorprendido porque no es la palabra. No es fácil cuando llegas a un club nuevo. Es gente muy trabajadora y estoy contento con lo que están haciendo", señaló.

Salvo el lesionado Brahim, Zidane tiene a su disposición a toda la plantilla.

Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern, Benfica, Fiorentina, Guadalajara, Inter de Milán, Juventus, Manchester United, Tottenham y Real Madrid. Doce equipos de élite, partícipes de la Internacional Champions Cup y que jugarán cada uno de ellos tres partidos amistosos.

El Real Madrid, además, se medirá al Arseral (madrugada del martes 23 al miércoles 24 de julio) y al Atlético de Madrid (madrugada del viernes 26 de julio al sábado 27 de julio), derbi con el que finaliza la gira norteamericana.