El Real Madrid se medirá ante el Arsenal en la noche del martes al miércoles a las 1:00 de la madrugada (hora peninsular) en el FedExField de los Redskins (NFL) en Washington DC (Estados Unidos).

Este será el segundo partido de la pretemporada 2019-20. El encuentro de podrá seguir en Real Madrid TV y la LaLigaTV. Las dudas sobre Gareth Bale continúan siendo un lastre para el conjunto liderado por Zinedine Zidane. En la rueda de prensa dejó claro el entrenador blanco que "no ha faltado le respeto" al jugador y si no jugó el otro día es porque "no quiso cambiarse".

El míster continuará con el mismo planteamiento que contra el Bayern de Munich, a pesar de la derrota (3-1). En ese partido se vieron algunos errores defensivos y pocas ocasiones de gol, pero si que se observo cómo las cosas están cambiando. Hay más positivismo en el banquillo, además de magia y verticalidad, cualidades inexistentes en la plantilla del año pasado.