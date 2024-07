El Real Madrid anuncia el día y la hora de la presentación de Endrick

El Real Madrid ya prepara la acogida oficial de un nuevo 'galáctico'. Tras la incomparable presentación de Kylian Mbappé este pasado martes llega el momento de Endrick, que también será recibido con honores en el templo madridista.

Los detalles de la presentación de Endrick

"El Real Madrid C. F. comunica que el sábado 27 de julio, a las 12:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Endrick en el estadio Santiago Bernabéu.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Endrick en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Endrick atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu", reza el comunicado del club madridista.

El jugador brasileño, que cumplirá 18 años el 21 de julio, es la segunda incorporación del club blanco para esta temporada, que no el fichaje, el cual ya se confirmó en diciembre de 2022 cuando el jugador tenía 16 años.

También se espera un ambientazo en el Bernabéu

El joven goleador ha desarrollado su corta carrera en el Palmeiras brasileño y desde que fichó por el Real Madrid ha estado en el foco de gran parte de la élite futbolística. Su llegada al club blanco también será un gran aclamo para los fans del club, que se prevé que acudan en masa al feudo blanco el próximo sábado 27 de julio. La buena noticia respecto a la presentación de Kylian (martes) es que esta será en un día no lectivo (sábado), ¿la mala? que no es Mbappé. No se espera un llenazo como sí lo hubo con el galo, pero su perfil gusta y mucho en Chamartín, una operación parecida a la de Vinicius, Casemiro, Rodrygo y compañía, los brasileños han caído de pie en el Madrid en los últimos años.

La delantera más temible del mundo

Endrick ha anotado 21 goles y ha dado 2 asistencias en los dos años en los que ha jugado en la máxima división del fútbol brasileño. Con su llegada el Real Madrid formará, más aún si cabe, una de las delanteras más temibles del fútbol mundial: Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick y Brahim... Y por detrás un centro del campo que tampoco se queda corto: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Modric (recién renovado), Valverde y Güler.

Llegadas y salidas

El Madrid, además de las llegadas de Mbappé y Endrick, también cuenta con jugadores que terminan cesión y vuelven a la disciplina de Ancelotti hasta nueva orden: Latasa, Reinier y Vallejo. Por otro lado, se van Nacho (Al-Qadsiah), Joselu (Al Gharafa), Rafa Marín (Nápoles), Kepa (Chelsea) y Vinicius Tobías (Shakhtar Donetsk)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com