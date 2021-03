Las reacciones de Freixa y Laporta al registro en las oficinas del Barcelona: "Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça. No lo permitiremos"

A seis días de las elecciones en el Barcelona, la bomba ha estallado hoy en forma de registro policial por parte de los Mossos de las oficinas del club azulgrana. Un registro ordenado por la magistrada que instruye el caso BarçaGate.

A ese registro le han sucedido cuatro detenciones. Las de Josep María Bartomeu, último presidente del club; el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Roman Gómez Ponti; el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer; y el actual director general del club, Óscar Grau.

Toni Freixa, uno de los tres candidatos a los comicios del 7 de marzo, ha sido el primero en reaccionar a todo lo que está sucediendo a través de sus redes sociales.

"Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça. No lo permitiremos. Nunca caminarás solo", ha escrito Freixa en su cuenta de Twitter.

Minutos después, Joan Laporta, otro de los candidatos y favorito en los sondeos, realizaba su primera valoración y aseguraba que no eran buenas noticias para el Barcelona.

"No es una buena noticia. Aunque su gestión no fue buena no deja de ser un presidente del Barça", ha indicado Laporta a Ua1 Lleida.