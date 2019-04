Raúl González: "Rafa Benítez es un gran entrenador, sus títulos le avalan"

El nuevo Director General de la Oficina de LaLiga en Estados Unidos, Raúl González Blanco, afirmó que el Real Madrid "tiene a un gran entrenador" como Rafa Benítez, aunque señaló que ve al francés Zinedine Zidane "preparado" para sustituirle y que el análisis habrá que hacerlo al final del curso 2015-16.

"El Real Madrid es un club muy grande con mucha trascendencia y los malos resultados generan polémica. Tiene a un gran entrenador, que ha conseguido muchos títulos y su trabajo lo avala. Las valoraciones hay que hacerlas al final de temporada", dijo en una entrevista a BeIN Sports que recoge Europa Press.

En este sentido, Raúl González confesó que como madridista espera que "vaya todo bien y que continúe" en el banquillo el entrenador madrileño. "El presidente decidirá. Creo en este proyecto y, si hay que tomar una decisión, Zidane es un gran entrenador. Lleva muy poco tiempo, pero tiene capacidad para entrenar", aseguró.

Elogios al Barcelona

Sobre el rival, el FC Barcelona, admitió que en la actualidad es el mejor club del mundo después de lograr el título en el Mundial de Clubes y culminar un año en el que logró 5 de los 6 títulos que disputó. "El Barcelona, ¿el mejor del mundo?' Ha ganado el título (Mundialito), está claro. En los últimos años, está consiguiendo muchos títulos regularmente y eso quiere decir que está haciendo muy bien las cosas. Para la Liga es muy importante haber conseguido el Mundial de clubes", indicó.

Asimismo, no dudó en colocar al Atlético de Madrid como uno de los favoritos para ganar la próxima Liga de Campeones. "¿Ganar la 'Champions? Por supuesto que puede ganarla. Estuvo cerquita hace poco cuando jugó la final, ha ganado la Liga, está haciendo un gran trabajo y es uno de los candidatos", subrayó.

Por otro lado, dijo que su retirada ha sido la culminación de un proceso que inició con su marcha del Real Madrid, su fichaje por el Schalke 04 y su posterior marcha a Catar antes de viajar a Estados Unidos, donde anunció que colgaba las botas de forma definitiva.

La Liga, a superar a la Premier

"Eso me ha ayudado. Hace unos meses decidí que era mi última temporada y, de momento, me siento de vacaciones. Pero creo que no voy a echar de menos el fútbol porque mi mente estará muy ocupada en sacar esto adelante", indicó sobre su nuevo cargo de responsable de LaLiga en el coloso norteamericano.

Para Raúl, el objetivo es colocar a LaLiga en el primer campeonato del mundo por delante de la 'Premier League'. "Tiene un poco de ventaja, pero, con los nuevos proyectos, queremos poner a la Liga en el lugar que se merece", apuntó sobre los programas previstos para impulsar la formación de jugadores, entrenadores y directores deportivos, entre otros.