Ramos: "Cuando más apoyo necesitábamos, hemos recibido pitos"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se ha mostrado poco satisfecho con los pitos que recibió el conjunto blanco por parte del Bernabéu: "Cuando el equipo más necesitaba apoyo, recibió pitos".

Nada más comenzar el partido, el Real Madrid se adelantó con un gol de Danilo, pero a los diez y doce minutos dos goles del Rayo dieron la vuelta al marcador, lo que provocó pitos del público. "Cuando el equipo más necesitaba su apoyo, hemos recibido pitos. En estos momentos, sí nos gustaría sentir un cariño que nos llevara en volandas a levantar el marcador", comentó Ramos, que en parte se mostró comprensivo con el malestar de la afición.

"Cuando vas perdiendo 1-2, con el Rayo, con todos mis respetos, es normal que el Santiago Bernabéu se eche encima. Hay algunos que pueden decir que con once nos hubieran ganado, pero pongo la mano en el fuego porque hubiéramos ganado igual", dijo Ramos, que valoró durante esos momentos de tensión un gesto de Cristiano hace el público diciendo que no pitaran.

"Al igual que el publico es libre de animar o pitar, los jugadores también son libres de opinar y mostrar sus sentimientos. Cristiano es siempre fiel y siempre opina lo que siente", declaró.

El defensa mostró su apoyo al entrenador Rafa Benítez, quién al sonar su nombre por la megafonía antes del partido fue abroncado por parte de la afición. "Nosotros estamos con el entrenador, intenta inculcarnos una idea y nosotros ejecutarla. No siempre salen las cosas como uno quiere, pero queremos que al menos la actitud, la garra y todo lo que tengas lo dejes en el campo", señaló Ramos.

"Nuestro escudo, institución e historia exige que te dejes todo. Si lo haces no te van a reprochar nada, el tema es cuando piensan que no nos dejamos todo", manifestó. El futbolista sevillano no quiso entrar a valorar el respaldo público que hace unos días dio el presidente, Florentino Pérez, a Benítez, al decir que el técnico madrileño era "la solución, no el problema".

"Si lo dice el presidente será por algo, nosotros somos peones, el Rey es él", confesó. Para Ramos, en el partido ante el Rayo hubo "cosas buenas, malas, y en general sería injusto hacer valoraciones de un equipo que se queda con nueve". "Personalmente, admiro a su entrenador (Paco Jémez) por la filosofía de juego que tiene y por mostrar esa personalidad en el Santiago Bernabéu, que es de admirar", concluyó.