Rajada brutal de Laporta contra el Madrid: "Es un club históricamente favorecido"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se ha 'desmelenado' completamente en un encuentro de peñas del Barça en Madrid minutos antes de que su equipo empatara a cero ante el Getafe en el Coliseum.

El abogado catalán salió en defensa de su club tras la polémica por el 'caso Negreira' que todavía está investigándose y aprovechó para atizar a su máximo rival, el Real Madrid, que se personará en dicho escándalo.

"Hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio..."

Así fue la increíble rajada del presidente culé: "A nosotros no nos gusta ganar por motivos de favoritismo arbitral y hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio este, que históricamente ha sido favorecido. Es un sinsentido y este lunes lo explicaré porque espero que se entienda muy bien", empezó diciendo Laporta.

Más tarde alabó la historia del club culé: "El barcelonismo se ha hecho grande con generaciones y generaciones que han hecho crecer el club, con socios y aficionados que han conseguido que se mantengan las esencias fundacionales del Barça. Ahora vamos a cumplir 125 años. Y este club que presido y los que queremos el club no vamos a permitir que se insulte nuestro sentimiento barcelonista", aseguró.

¿Habrá consecuencias por el 'caso Negreira'?

No obstante, dejó claro a los aficionados azulgranas que no tienen que temer consecuencia alguna sobre 'el caso Negreira': "No tienen nada porque no hay nada. Aquí lo que han hecho es magnificar una situación en la que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un exárbitro y un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido porque él no designaba a los colegiados. Mañana lo explicaremos todo", sentenció el presidente del Barça en unas declaraciones recogidas por el periódico 'Mundo Deportivo'.

El Barça, tres partidos sin ganar y 0 goles a favor

El Barça, pese a ser líder claro de la Liga con 11 puntos respecto al Madrid, acumula tres partidos seguidos sin ganar (1 derrota y 2 empates), además, tampoco ha visto puerta en dichos encuentros. No lo hace desde la goleada al Elche en el Martínez Valero (0-4) el pasado 1 de abril. Pequeña racha negativa para un equipo que está 100% focalizado en la competición doméstica, los de Xavi solo compiten en Liga desde mitad de febrero y para que no salgan campeones tiene que darse un auténtico terremoto de resultados que no tiene precedente alguno.