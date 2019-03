Rafael Catalá: "Yo no soy Messi, no he cometido ningún delito fiscal"

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha cuestionado que el FC Barcelona intente minimizar la responsabilidad que un tribunal ha establecido en una sentencia y ha contestado a su campaña de apoyo a Leo Messi: "Yo no soy Messi; yo no he cometido ningún delito fiscal".

Catalá, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto organizado por un despacho de abogados, se ha pronunciado así sobre la campaña del FC Barcelona en apoyo a Messi tras su condena a 21 meses de cárcel por fraude fiscal lanzada con el eslogan "todos somos Messi".

"Yo no soy Messi; yo no he cometido ningún delito fiscal y por lo tanto no me siento... y no creo que muchos catalanes y barcelonistas estén de acuerdo con un planteamiento así", ha declarado el responsable de Justicia.

Ha recalcado Catalá que las resoluciones judiciales deben acatarse y cumplirse, aunque se puede discrepar desde el respeto y, en este caso, se puede recurrir. También ha dicho que le parece bien que el club apoye a Messi y le dé "todo el ánimo", pero ha cuestionado que intente "minimizar" la responsabilidad que ha establecido un tribunal (la Audiencia de Barcelona) por un delito fiscal y que además pretenda generalizarlo con un eslogan.