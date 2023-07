Rafa Nadal responde a la pregunta del siglo: ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi?

Rafael Nadal se encuentra ahora mismo disfrutando de sus vacaciones de verano en Grecia, país en el que varios jóvenes le han preguntado quién es mejor: Cristiano Ronaldo o Leo Messi. El balear, en tono amigable no dudó en responder a la pregunta.

"Messi es el mejor"

"Messi es el mejor pero yo soy fan del Real Madrid", se le escucha decir al tenista español. Un vídeo que ya circula por redes sociales y que seguro que sorprende a más de uno.

Rafa, declarado madridista

Nadal ha mostrado y demostrado su madridismo desde siempre, socio de honor del Real Madrid y habitual en el Santiago Bernabéu cuando el exigente calendario del circuito ATP se lo permite. No obstante, también se ha declarado fan absoluto de Messi y Cristiano, aunque es verdad que nunca había expresado de manera tan clara su preferencia por uno de ellos, en este caso el argentino.

Intercambio de elogios sobre los premios Laureus

La relación entre Rafa y Leo siempre ha denotado respeto y total admiración entre ambos, y fue hace muy poco cuando el tenista y el futbolista se intercambiaron varios elogios en referencia a los últimos premios Laureus en los que Messi fue elegido como Mejor Deportista Masculino Internacional del Año.

"Vamos Leo, te lo mereces", "Gracias Rafa Nadal, que un deportista como tú..."

"Vamos Leo, te lo mereces tú", dijo Rafa en sus redes sociales tras conocer su nominación y la del rosarino. No tardó en llegar una respuesta de Messi, en este caso mucho más larga, algo que denota lo mucho que se admiran: "Que un deportista tan grande como tu me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, tu también lo mereces todo por la manera en la que compites cada vez que sales a la cancha. Eres un ganador, ¿igual tenemos mucha competencia ahí, eh? Lo merecen todo el Laureus este año, la verdad", dijo Leo.

Nadal ya trabaja de cara a 2024

Precisamente el argentino está en el foco de la noticia tras marcar un golazo de falta en el minuto 94 en su debut con el Inter de Miami, partido que ganó su equipo con el decisivo tanto (2-1). Nadal, por su parte, sigue recuperándose de la lesión en el psoas ilíaco sufrida en enero (de baja desde entonces) y ya mira con esperanza al 2024, el que se presupone que será la última temporada de su magnífica carrera.