Llegar y besar el santo: así fue el golazo de Leo Messi en su debut con el Inter de Miami

Ni 30 minutos tardó Leo Messi en meterse en el bolsillo a Estados Unidos. Si el de Rosario ya aterrizó en Miami como la mayor estrella de fútbol de la historia... el golazo de falta en el 94' que dio la victoria a su equipo fue el broche perfecto para endulzar un debut simplemente perfecto.

Salió en el minuto 54

Y eso que salió de suplente, el Tata Martino prefirió alinear a los habituales y fue en el minuto 54 cuando metió a Leo en el campo. Como pueden imaginar la ovación y la expectación no tuvieron parangón. El más grande, o uno de los más grandes de la historia del fútbol, iba a realizar su debut en una liga históricamente inferior a la mayoría de las europeas ¿Se hubieran imaginado a Pelé o Maradona en Estados Unidos? Choca, ¿verdad? La realidad es que el fútbol ha cambiado y la inversión de la MLS ha provocado que grandes estrellas del firmamento futbolístico aterricen en el país norteamericano para afrontar la última etapa de sus carreras profesionales.

Golazo de falta marca de la casa

Entró al terreno de juego con 1-1, un escenario idóneo para que uno de los futbolistas más decisivos de la historia desequilibrara la balanza. Y así fue, en el minuto 94' apareció la oportunidad perfecta, una falta en el borde del área que tenía dueño desde el pitido del árbitro. Leo colocó el esférico con mimo, dos o tres miraditas a la portería, 20.000 personas manteniendo la respiración en el estadio... y golazo por la escuadra. Marca de la casa, ni más ni menos, parece increíble que los porteros sigan dejándole tantos metros a un jugador tan preciso.

El PNK Stadium explotó de júbilo y alegría, y es que el final del principio no pudo ser más poético. La sonrisa del ex del PSG lo decía todo, hacía mucho tiempo que no le veíamos celebrar un tanto con esa efusividad. Y no solo fue el gol sino el hecho de romper una racha de 9 partidos sin ganar de los últimos 10. Una inyección de moral para Leo y una todavía más grande para el Inter, que marcha último en la MLS. Eso sí, el encuentro de esta madrugada pertenecía a una competición diferente: la Leagues Cup. Decisivo desde el primer partido.