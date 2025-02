Rafa Nadal, sobre la entrada a Mbappé: "¿Si me pareció roja? Sí, roja magenta"

Rafa Nadal también ha dado su opinión sobre la polémica arbitral de este fin de semana tras la entrada que recibió Mbappé en Cornellá y que no fue sancionada con tarjeta roja por parte del colegiado Muñiz Ruiz. El extenista acudió este lunes a la Gala de Mundo Deportivo en la que se le preguntó al respecto y de la carta que había hecho pública el Real Madrid poco antes.

"De la carta no puedo hablar. No he tenido la oportunidad de leerla porque ha debido ser muy reciente y no me gusta hablar de lo que no he visto. Lo que sí creo es que en esto del arbitraje unas veces cae para un lado y otras veces para otro", dijo el balear.

Lo que sí hizo fue dar su opinión sobre la polémica entrada de Carlos Romero al francés Kylian Mbappé: "Ya sabéis que soy una persona a la que no le gusta la polémica, pero la entrada me pareció exagerada y no entiendo que teniendo un VAR no se expulse. Sobre todo por la salud de los jugadores esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas. ¿Si me pareció roja? Sí, roja magenta".

El Madrid pide los audios del VAR

El Real Madrid se ha plantado y ha decidido emitir este lunes un durísimo comunicado oficial en el que traslada a la RFEF, "con copia al CSD", una reclamación formal por las acciones polémicas que según el club perjudicaron los intereses deportivos del equipo de Ancelotti en la derrota ante el Espanyol en Cornellá (1-0).

"Esto ha sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral"

En esta misiva de hasta cuatro páginas, el club merengue se refiere a lo sucedido el pasado sábado como una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en un primer párrafo más que contundente: "Esto ha sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral... representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Las dos decisiones arbitrales más graves de este encuentro han puesto en evidencia, una vez más, el doble rasero con el que se arbitra al Real Madrid".

Además, la entidad merengue va a más y "exige a la RFEF la entrega inmediata de los audios del VAR relativos a las dos jugadas clave del partido": los audios de la comunicación entre el VAR y el colegiado de campo en la acción de la entrada del jugador Carlos Romero sobre Kylian Mbappé; los audios de la comunicación entre el VAR y el colegiado de campo en la jugada del gol anulado a Vinicius Jr y las conversaciones producidas entre los integrantes de la sala VAR en ambas jugadas.

