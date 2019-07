Rafa Benítez, exentrenador del Real Madrid, se ha despedido del que ha sido su equipo durante tres temporadas, el Newcastle, y con el que ha conseguido mantenerse en la élite del fútbol inglés, con 45 puntos y en decimotercera posición.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, mostraba sus diferencias con el conjunto inglés, alegando que no compartían ni el mismo objetivo ni la misma misión: "Yo quería continuar en el Newcastle, pero mi intención no era firmar solo una 'prórroga' del contrato, quería formar parte de un 'proyecto'. Lamentablemente, con el tiempo, ha ido quedando más claro que la dirección del club no compartía la misma visión", indicó.

Aún así, se mostraba agradecido tanto a jugadores como a entrenadores: "Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Siempre os llevaré en el corazón".

24 horas después, se ha hecho público el nuevo destino del entrenador español ganador de dos ligas españolas, China. Según Sky Sports, el madrileño llegará a doblar su salario del Newcastle, donde ganaba 6 millones de libras por temporada.

Además, Benítez compartirá equipo con caras conocidas e internacionales, como el belga, ex del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco o el eslovaco Marek Hamsik, al que ya dirigió durante su etapa en el Nápoles.

Dos años y medio de contrato

Rafa Benítez firma por dos años y medio y considera que el proyecto, al contrario que en su anterior club, "reúne los requisitos que buscábamos".

Además, considera que en los dirigentes ha encontrado personas "que tienen ganas de hacer crecer lo máximo posible el club, desarrollar un gran proyecto y, para ello, están dispuestos a poner todos los medios necesarios. Esa es nuestra ambición también al llegar aquí, desarrollar un proyecto y dejar un legado en el Dalian", concluye el técnico.

"He tenido propuestas económicamente más importantes a lo largo de mi carrera, pero no eran el proyecto que buscaba. Lo que he encontrado con el Dalian es un proyecto que ha llegado en el momento justo y eso ha sido un factor clave en mi decisión. Por todo esto, aceptamos este apasionante reto al que llegamos con la máxima ambición. Cuando en unos dirigentes ves tanta ilusión en contar contigo, es un estímulo más para trabajar al máximo y responder de la mejor manera a esa confianza que han depositado en nosotros", afirma el entrenador en sus redes sociales.

Benítez, sustituirá al técnico coreano Choi Kang-hee, que abandona el equipo por "motivos personales" y seguirá contando con el equipo que le acompañó en su, ya anterior etapa, en el Newcastile, Paco de Miguel, Mikel Antía y Antonio Gómez