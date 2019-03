Rafa Benítez: "Si juega Lucas Vázquez antes que Jesé es porque se lo ha ganado"

"No me gusta hablar mucho de un jugador en concreto pero si Lucas está jugando antes que otros es porque se lo está ganando", aseguró en rueda de prensa.

"Si queremos ser competitivos hay que aprovechar el máximo potencial de la plantilla, trabajar al máximo para cuando me toque jugar y si no, jugara otro compañero. Estoy contento con la actitud de todo el equipo pero al final tienes que elegir once. Me voy satisfecho con lo que nos da Lucas", añadió.

Cuando Benítez volvió a ser preguntado por una respuesta que dejaba señalado a Jesé dejó claro que cuenta con el jugador. "Jesé jugaba antes que Lucas y ahora es al revés. Tenemos que fomentar la competitividad entre nuestros jugadores desde el punto de vista profesional. El jugador tiene que dar el máximo y el entrenador toma una decisión profesional. Esto es muy largo y tengo confianza en Jesé", sentenció.