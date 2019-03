Rafa Benítez: "Cristiano va a meter las ocasiones que tenga"

“Si estuviese el equipo en el punto, estaría preocupado. El equipo está bien y hemos tenido ocasiones. Creo que muchas de las cosas han sido positivas, pero tenemos margen de mejora", indicó Benítez al término del partido en rueda de prensa.

En cuanto a las ocasiones no materializadas por los delanteros, el técnico resaltó que no le "preocupa en absoluto". "Cristiano las va a meter y al igual si Bale, Jesé o James las tienen. Son jugadores con gol y van hacer goles, lo importante es llegar y tener ocasiones, estoy convencido de que nos van a dar muchos goles. Me preocupa más el cerrar mejor la salida del balón y evitar que nos saquen contras en algunas ocasiones", atestiguó.

"Estoy muy seguro de los delanteros y vamos a intentar que contra el Sporting metamos algún gol para no tener este debate, y que no tengamos que responder a estas preguntas hasta el 31 de agosto", afirmó.

Con respecto al debate sobre la posición de Gareth Bale, el técnico destacó que están buscando la "compenetración" en la zona de la mediapunta. "Obviamente el juego entre líneas no es el de Gareth, pero el entrar hacia dentro y el trabajo que hace para que los demás puedan entrar sí. Nos va a dar rendimiento, estoy convencido. Hay que analizar los movimientos que hace porque da mucho desahogo al equipo", señaló.

Benítez, "emocionado" en su vuelta al Bernabéu

"James después del verano ha estado un mes de vacaciones y lógicamente en el ritmo va un poco por detrás de los otros. A veces lo compensa y no se nota, cuando coja el ritmo nos va a aportar mucho juego entre líneas y todas las cosas que sabemos que tiene", analizó Benítez sobre el jugador colombiano.

En su debut en el Bernabéu, el técnico madridista confesó que el primer día "es emocionante", aunque su deber es "concentrarse en el partido". "Antes al ver el campo hay recuerdos, pero luego ya te centras. Emocionante pero concentrado", confesó Benítez.

"El público nos tiene que ayudar, lo va a hacer y van a estar con nosotros. El Bernabéu va a ser positivo porque el equipo va a tener intensidad y va a hacer buenos partidos", contestó el técnico a la pregunta por la impaciencia de la grada durante algunos tramos del partido.

Ante el próximo partido en Liga ante el Sporting de Gijón en el Molinón, Benítez señaló que la recuperación de Pepe como de Benzema "va bien" y ambos "van a recortar plazos". "Vamos a ver si llegan o no llegan, soy optimista con la recuperación", confirmó.

"Sergio es un jugador importante y carismático"

"Jesé hace un gran trabajo eso que no es su posición habitual, pero las ocasiones y lo que hace supone un plus y demuestra la implicación que tiene. Es positivo para nosotros", relató con respecto al canario.

Además, Benítez analizó los últimos movimientos en su plantilla con la renovación de Sergio Ramos y el fichaje del croata Mateo Kovacic. "Ya lo he expresado, Sergio es un jugador importante y muy carismático tanto dentro como fuera del campo. Nos va a ayudar en cuanto a contagiar al resto del equipo", resaltó sobre el de Camas.

"Kovacic tiene calidad. El equipo sufrió el año pasado cuando Modric se lesionó y ahora queríamos tener un jugador de esas características. Es un mediocentro de calidad con tendencia a ir hacia arriba, con buen golpeo y que no se asusta cuando tiene que asumir responsabildades. Esto hace que sea un gran jugador para el Real Madrid", afirmó sobre el croata.

Con respecto a Marco Asensio, el técnico confirmó una posible cesión a otro club para coger experiencia. "Hablé con Marco porque creo que tiene talento y calidad, y es una pena que pueda estar sin jugar muchos partidos. La posición de Bale, Isco, James... es un jugador que termina en esa zona. Es mucho más importante para él que crezca, tenga minutos y vuelva con más experiencia", indicó.

Por último, Benítez respondió a la pregunta del interés de David de Gea diciendo que Keylor Navas hizo "un gran partido". "Tengo muy buenos porteros y Keylor lo ha hecho bien, al igual que Kiko Casilla y Rubén Yáñez cuando han estado. Estoy contento con ellos", zanjó.