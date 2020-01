Quique Setién: "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo"

El técnico del Barcelona, Quique Setién, pese a los último tropiezos en Mestalla ante el Valencia CF y la pobre imagen mostrada ante la UD Ibiza, se mostró optimistas de cara a su duelo ante el Legánes en Copa del Rey. Setién defendió a su actual plantilla en base a los rumores que se ciernen sobre posibles incorporaciones, aunque dejó la puerta abierta a alguna llegada este mercado invernal.

"Estoy encantado con lo que tenemos. No vamos a negar que sería interesante que pudiera venir un jugador", confesó, aunque a su vez aseguró: "Cuento con lo que tengo, y lo que esté por venir bienvenido será. Mientras esto no pase, estaré encantado con lo que tengo".

"Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo. Si viene el 9, bienvenido sea. Este equipo está preparado para competir en todo" concluyó Seitén sobre la posible llegada de un ariete en el mercado invernal.

Respecto al enfrentamiento con el Leganés dejó claro que "controlar el partido es el objetivo principal". El FC Barcelona recibirá mañana al conjunto pepinero en el Camp Nou, el duelo comenzará a las 19:00.

"Queremos tratar de evitar las contra. Vamos a llevar la iniciativa una gran parte de partido. Como todos los partidos, no será fácil porque no tienen mucho que perder. Jugarán tranquilos y para nosotros es muy importante. Todos queremos superar la eliminatoria y seguir en la competición" añadió el preparador cántabro.

Así pues, en referencia a la salida de Carles Pérez con destino a la Roma señalo que fue "decisión compartida", además Setién sostiene que " lo que ha hablado con el muchacho ha sido muy claro". El canterano azulgrana fue traspasado recientemente al conjunto italiano a razón de 13 millones de euros, más dos en variables.

"Es una conversación privada, está claro que he hablado con el club y el muchacho. Mi opinión se la he dado al club y he decidido esto. Es una opción buena" concluyó.