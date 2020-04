Quique Setién: “Yo me he leído el protocolo de LaLiga y me parece un sinvivir, no creo que se pueda llevar a cabo”

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, pasó por los micrófonos de 'Rac1' para hacer balance de su tiempo al frente de la plantilla, del estado de su equipo, así como de las posibilidades que existen de volver a la competición.

Ante la vuelta de la competición y las dudas que pueda generar con respecto a la forma física de los jugadores, el técnico fue claro "es como trasladarlo al verano, no todos vienen igual, porque no todos cogen igual la forma", afirmó para luego añadir: "Estos jugadores están acostumbrados a estar de vacaciones y a los cuatro días jugar partidos. Estoy seguro de que irá bien".

"Todo el mundo quiere estar preparado para cuando llegue el momento, pero hasta que las autoridades no nos garanticen que no hay problema...", aseguró el cántabro con respecto a la vuelta de LaLiga.

Sin embargo, se mostró bastante excéptico con el protocolo creado por LaLiga: "Yo me he leído el protocolo de LaLiga y me parece un sinvivir, no creo que se pueda llevar a cabo. Todas esas normas no creo que se puedan llevar a cabo".

En lo que se refiere a las polémicas que sobrevuelan últimamente 'Camp Barça', sobretodo en lo que se refiere a las dimisiones en la junta directa y la relación de esta con la plantilla, confesó que le gustaría que "todo fuera una balsa de aceite, pero es lo que hay...".

Al hilo de las palabras de Leo Messi afirmando que con lo que tienen no llega para ganarlo todo, discrepó: “Yo después de ver lo que he visto en el fútbol, creo que podemos ganar la Champions perfectamente. No estoy de acuerdo con Leo”.

"Hemos visto cómo el Atlético ha eliminado al Liverpool, cómo el Tottenham llegó el año pasado a la final... Para mí es más difícil ganar la Liga que la Champions, la Champions la puede ganar cualquiera de los ochos que llegan al final", esgrimió Setién.

Por otro lado, Setién añadió que Messi "es el mejor del mundo, pero en la Champions se te puede poner en contra la suerte como le ha pasado al Liverpool y te vas fuera".