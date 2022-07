Por qué Xavi Hernández no puede entrar en Estados Unidos

El Barcelona ha viajado, casi al completo, a Estados Unidos para arrancar la pretemporada. Casi al completo porque Xavi Hernández, entrenador del equipo, no ha podido hacerlo y ha tenido que quedarse en la ciudad condal.

¿El motivo? Un problema administrativo en su documentación. Hernández no podrá viajar, al menos hasta el lunes, a Estados Unidos al haber estado varias veces en Irán, como jugador del Al Sadd, la última en 2019.

¿El motivo? Su estancia en Irán, enemigo de USA

Estados Unidos no deja entrar al país a viajeros que han estado viviendo en Irán, enemigo del país, a no ser que tengan un permiso especial, al parecer el club español lo solucionó a tiempo pero al llegar al aeropuerto el sistema informático no daba luz verde al viaje y obligaron a Xavi a quedarse en Barcelona.

Obviamente el problema será resuelto en las próximas horas pero el entrenador del Barcelona no podrá incorporarse a sus jugadores hasta el próximo lunes, cuando se le espera para que dirija el último entrenamiento antes del primer partido de pretemporada.

Durante el fin de semana serán Sergio Alegre y Óscar Hernández, hermano de Xavi, quienes dirigirán al equipo en los primeros entrenamientos en Miami.

Siguen llegando refuerzos

Mientras tanto, el club catalán sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada, especialmente en el aspecto ofensivo. El viernes presentaron a Raphina y en las próximas horas se hará oficial el fichaje bomba de Robert Lewandowski para las tres próximas temporadas.