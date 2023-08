El presidente de la Federación Gallega de Fútbol, tajante con Rubiales: "Si insiste en no dimitir, tendremos que echarlo"

Han pasado dos semanas desde la victoria de España en el Mundial de Fútbol femenino y las reacciones a la actuación de Luis Rubiales durante la celebración se siguen sucediendo. Este jueves nos ha recibido en la Federación Gallega de Fútbol en Pontevedra, su presidente, Rafael Louzán. Orgulloso, muestra el nombre del salón de actos de la entidad, 'Tere Abelleira', y relata lo sucedido durante estos últimos días tras el polémico beso a Jenni Hermoso.

"Entendíamos que iba a dimitir y al final no fue así"

"No tenemos más que lamentar lo que ha sucedido en la asamblea. Él intentó justificarse y no nos dio explicaciones", dice Louzán. Relata que antes del acto tuvieron una reunión de "unos diez minutos" y que todos pensaban que iba a dimitir, por lo que la sorpresa fue mayúscula. "Conmigo no habló, ni con la mayoría de presidentes, ni antes, ni después. Entendíamos que iba a dimitir y al final no fue así", relata Louzán.

Con respecto a los aplausos que se registraron en aquella sala, el presidente gallego lo tiene claro: "Fue un acto natural y espontáneo". Por eso, lamenta la situación que está viviendo, por ejemplo, Luis De la Fuente. "Después del extraordinario trabajo que ha hecho, no merece esta situación que está sufriendo", sentencia.

Tiene claro que Luis Rubiales debe dimitir: "Por unanimidad hemos decidido que debe dimitir. Si eso no sucede habrá más mecanismos", comenta. Y, con respecto al resto de cargos, deja su futuro en manos de Pedro Rocha. "Es él el que debe tomar la decisión. Es una persona dialogante y que va a saber llevar el rumbo de este barco. Ha habido consenso para pedir la dimisión y también para apostar por Pedro".

Además, Rafael Louzán se ha referido a las recientes palabras del antiguo jefe de gabinete de la Federación, Juan Rubiales, y a la información que aportó en exclusiva Antena 3 Noticias sobre la compra de, al menos, un vuelo personal con dinero de la organización. "Yo no tenía estos datos, no puedo dar una versión, pero debemos dejar trabajar a la justicia", dice.